Την ένταξη της Κρήτης στις περιοχές όπου επιτρέπεται η παραγωγή Φέτας Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ζητά, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Ένωση Ηρακλείου.

Η Κρήτη δεν περιλαμβάνεται στην κατοχυρωμένη γεωγραφική ζώνη παραγωγής της Φέτας ΠΟΠ, η οποία καλύπτει την ηπειρωτική Ελλάδα και τη Λέσβο. Η κατοχύρωση συνδέει το προϊόν με συγκεκριμένες φυσικές συνθήκες, τοπικές φυλές αιγοπροβάτων και παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής.

Στην Κρήτη επιτρέπεται να παράγεται λευκό τυρί άλμης, αλλά δεν μπορεί να πωλείται με την προστατευόμενη ονομασία «Φέτα». Δεν πρόκειται για θέμα κατώτερης ποιότητας του κρητικού γάλακτος, αλλά για τους γεωγραφικούς όρους της κατοχύρωσης. Αυτόν τον περιορισμό ζητά να αλλάξει η Ένωση Ηρακλείου.

ΛΕΩΝ.Κ.