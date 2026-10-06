Οι ομάδες της Premier League περιμένουν υποβιβασμό της Σίτι εάν απορριφθεί η έφεση

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει καταθέσει έφεση κατά της απόφασης ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία την έκρινε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει καταθέσει έφεση κατά της απόφασης ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία την έκρινε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Εάν η έφεση απορριφθεί, οι αντίπαλες ομάδες -όπως ανέφερε το βρετανικό SkySports- θεωρούν ότι μια αφαίρεση βαθμών δεν αποτελεί επαρκή ποινή, εφόσον η Σίτι επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία έπειτα από μόλις έναν χρόνο.

Η συμπάθεια προς τη Μάντσεστερ Σίτι είναι… περιορισμένη στους υπόλοιπους συλλόγους, μετά την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που ανέδειξε την έκταση των παραβιάσεων των κανονισμών απ’ τον σύλλογο σε διάστημα 9 σεζόν, σε μια ιδιαίτερα επιβαρυντική απόφαση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Καθώς η νομική ομάδα της Σίτι προετοιμάζεται για την έφεση και την ακρόαση σχετικά με τις κυρώσεις, μετά την καταδίκη του συλλόγου για περισσότερες από 100 παραβιάσεις των κανονισμών της Premier League, οι αντίπαλοί της στην Αγγλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη θεωρούν ότι «η τιμωρία πρέπει να είναι ανάλογη με το αδίκημα».

Με δεδομένη την πιθανότητα η Σίτι να οδηγήσει την προσπάθειά της για την απαλλαγή της από τις κατηγορίες μέχρι και στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι αντίπαλοι σύλλογοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τη «ζημιά» που προκαλείται στην εικόνα και την ακεραιότητα της Premier League, το κόστος της δικαστικής διαμάχης, αλλά και γι’ αυτό που θεωρούν ως αποτυχία της Σίτι να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη ή λογοδοσία για τις πράξεις της.

Η Σίτι επιμένει ότι δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και πως «υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σώμα αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων» που στηρίζει τη θέση της, καθώς κατέθεσε την έφεσή της.

Ωστόσο, ακόμη και μια επιφανειακή ανάγνωση της απόφασης που δημοσίευσε η ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή αναδεικνύει το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι της Σίτι, ενόψει της ακροαματικής διαδικασίας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Τα ευρήματα της επιτροπής είναι από τα σοβαρότερα που μπορεί να υπάρξουν σε υπόθεση παραβίασης οικονομικών κανονισμών και, δεδομένου ότι οι παραβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα εννέα σεζόν και αλλοίωσαν τον ανταγωνισμό, οι αντίπαλοι της Σίτι δεν περιμένουν να δουν την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα να αγωνίζεται στην Premier League την επόμενη σεζόν.

Πολλοί θεωρούν ότι η αφαίρεση βαθμών δεν αποτελεί επαρκή τιμωρία, εφόσον αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα η Σίτι να αγωνιστεί μόλις μία σεζόν εκτός κορυφαίας κατηγορίας. Είναι φυσικό οι σύλλογοι να σκέφτονται το δικό τους συμφέρον κι ο υποβιβασμός της Σίτι θα σήμαινε ότι θα υποβιβαζόταν μία ομάδα λιγότερη τη φετινή σεζόν, ενώ παράλληλα θα απομακρυνόταν απ’ τη διεκδίκηση του τίτλου ένα από τα φαβορί και θα άνοιγε μία επιπλέον θέση για την Ευρώπη. Ωστόσο, το προσωπικό συμφέρον δεν αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα.

Η γενική άποψη φαίνεται να είναι ότι οι κανονισμοί πρέπει να τηρούνται από όλους τους συλλόγους, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το κύρος τους, και πως δεν θα ήταν επαρκές να επιβληθεί στη Σίτι μια ποινή που θα διαρκούσε μόλις μία σεζόν για παραβάσεις που σημειώθηκαν σε πολλές αγωνιστικές περιόδους.

Οι αντίπαλοι σύλλογοι της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League δεν θα συμμετάσχουν στην ακρόαση για τις κυρώσεις, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, ενώ θα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έφεσης. Η ίδια τριμελής επιτροπή που εξέτασε τα στοιχεία κατά την ακροαματική διαδικασία διάρκειας 42 ημερών το 2024 και εξέδωσε την κύρια απόφασή της την περασμένη Τρίτη (29/9), θα αποφασίσει για τις κυρώσεις, αφού η Premier League, ως κατηγορούσα αρχή, καταθέσει την πρότασή της και οι δικηγόροι της Σίτι παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους.

Η τελική απόφαση για το ποια προτεινόμενη ποινή θα παρουσιάσουν οι δικηγόροι της Premier League στην επιτροπή, θα ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της διοργάνωσης. Το 2023, η Premier League είχε υποστηρίξει ότι η Έβερτον άξιζε αφαίρεση 12 βαθμών για μία παραβίαση των κανόνων Κερδοφορίας και Βιωσιμότητας.

Η Έβερτον, η οποία εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, κατέληξε τελικά να τιμωρηθεί με αφαίρεση 6 βαθμών, μετά την έφεση που άσκησε κατά της αρχικής ποινής των 10 βαθμών. Καθώς και οι δύο πλευρές έχουν δικαίωμα να εφεσιβάλουν τις κυρώσεις και η Σίτι έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, οι σύλλογοι της Premier League προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο αυτή η μακρά διαμάχη να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την επόμενη χρονιά.

Οι σύλλογοι προσπαθούν να βάλουν τέλος στις νομικές διαμάχες που έχουν γίνει χαρακτηριστικό του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς επιδιώκουν να κινηθούν προς αυτό που ορισμένα στελέχη αποκαλούν «μοντέλο NFL», στο οποίο η λίγκα εκφράζεται με μία ενιαία φωνή.

Αυτό, όμως, δεν πρόκειται να συμβεί μέχρι να γραφτεί το τελευταίο κεφάλαιο της υπόθεσης των 115 κατηγοριών.

Απ’ την πλευρά του ο παλαίμαχος άσος της Λίβερπουλ, Τζέιμι Κάραγκερ ζήτησε οι πιθανές κυρώσεις σε βάρος της Μάντσεστερ Σίτι να επιβληθούν «αυτή τη σεζόν» και εκτίμησε επίσης ότι οποιαδήποτε τιμωρία «θα πρέπει να διαρκέσει για χρόνια και χρόνια».

Μιλώντας στα βραβεία «Legends of Football», ο Κάραγκερ δήλωσε στο Sky Sports News: «Τώρα που γνωρίζουμε ότι είναι ένοχοι, ναι, υπάρχει έφεση, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μια τόσο σημαντική καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό, δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να περιμένει.

Πρέπει να γίνει αυτή τη σεζόν, επειδή η Μάντσεστερ Σίτι πρέπει να επηρεαστεί για την επόμενη σεζόν. Γνωρίζω ότι η λέξη που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή είναι “ εικονικός” (sham). Θα έκανε σχεδόν την Premier League αυτής της σεζόν, με τον τίτλο που θα κριθεί, να μοιάζει εικονική, εάν η Μάντσεστερ Σίτι κατακτούσε τελικά το πρωτάθλημα με όλα όσα γνωρίζουμε ότι έχουν συμβεί.

Επομένως, πρέπει να γίνει αυτή τη σεζόν και πιστεύω ότι η τιμωρία, όποια κι αν είναι, δεν μπορεί να είναι μια εφάπαξ ποινή για μία σεζόν, επειδή αυτό έχει διαρκέσει για χρόνια και χρόνια. Επομένως, πιστεύω ότι η τιμωρία θα πρέπει να διαρκέσει για χρόνια και χρόνια».

Η ανεξάρτητη επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περισσότερα από 830 εκατομμύρια λίρες χρηματοδότησης από τον ιδιοκτήτη χρησιμοποιήθηκαν για να διογκωθούν τα έσοδα και να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση του συλλόγου με τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League και της UEFA, μέσω μιας σειράς «εικονικών» συμφωνιών.

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