ΗΠΑ: Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ, θα αναλάβει ρόλο σχολιάστριας στο Fox News

ΗΠΑ: Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ, θα αναλάβει ρόλο σχολιάστριας στο Fox News

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ΗΠΑ: Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ, θα αναλάβει ρόλο σχολιάστριας στο Fox News

by anatolh kim
06/10/2026
in Κόσμος
epa11924286 White House Press Secretary Karoline Leavitt speaks during a press briefing at the White House in Washington, DC, USA, 25 February 2025. Leavitt answered numerous questions by reporters. EPA/Yuri Gripas / POOL world rights

epa11924286 White House Press Secretary Karoline Leavitt speaks during a press briefing at the White House in Washington, DC, USA, 25 February 2025. Leavitt answered numerous questions by reporters. EPA/Yuri Gripas / POOL world rights

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Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, μια πιστή σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα ενταχθεί στο δυναμικό του Fox news όπου θα «σχολιάζει και θα αναλύει» θέματα πολιτικής επικαιρότητας, ανακοίνωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ θα κάνει ντεμπούτο την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου, στο οποίο επαινείται η «ιδιαίτερη αντίληψή της για το τρέχον πολιτικό τοπίο».

Η πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η οποία γέννησε το δεύτερο παιδί της την άνοιξη, αποχώρησε από τη θέση της στα τέλη Αυγούστου προκειμένου να επικεντρωθεί στην οικογένειά της, τονίζοντας, ωστόσο, πως σκοπεύει να συνεχίσει να προωθεί την ιδεολογία “Maga” (Make America Great Again).

«Ανυπομονώ να προσφέρω τη μοναδική οπτική που αποκόμισα από την εμπειρία μου ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, με την ίδια ενέργεια και ειλικρίνεια που χαρακτήρισαν τη θητεία μου», δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο προτιμούν οι Αμερικανοί συντηρητικοί.

Με την προηγούμενη ιδιότητά της, η Λέβιτ ήταν ήδη μεταξύ των τακτικών καλεσμένων του Fox News.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει προς το παρόν ορίσει έναν νέο ή μια νέα εκπρόσωπο Τύπου.

Μετά την αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος δεν οργανώνει πλέον τακτικές «ενημερώσεις» (“briefing”) δημοσιογράφων.

Αφότου εγκατέλειψε τα προηγούμενα καθήκοντά της στον Λευκό Οίκο, η ίδια συμμετέχει σε έναν φορέα χρηματοδότησης εκλογικών εκστρατειών, τη «MAGA Inc», μια «Επιτροπή Πολιτικής Δράσης» που υποστηρίζει τον Τραμπ.

Ηλικίας 28 ετών, είναι η νεαρότερη αξιωματούχος που ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου (Press Secretary) του Λευκού Οίκου.

Με καταγωγή από το Νιου Χαμσάιρ (βορειοανατολικά) και με τη ραγδαία ανέλιξή της στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ να αναδεικνύει τη διάδοση των ιδεών του Αμερικανού προέδρου στη «Gen Z», η Κάρολαϊν Λέβιτ είχε αναλάβει μια επιθετική επικοινωνιακή στρατηγική κατά των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.

Παράλληλα, άνοιξε τις πόρτες του Λευκού Οίκου σε ινφλουένσερ και δημιουργούς περιεχομένου που ευθυγραμμίζονται με την ιδεολογία MAGA.

Μετά την αποχώρησή της, η εχθρική στάση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Τύπου επιδεινώθηκε περαιτέρω, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιχειρεί να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now, όπως και στο ενημερωτικό μέσο Politico.
www.real.gr

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