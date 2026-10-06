Διευκρινίσεις για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και εκδρομών εκτός σχολικής μονάδας έδωσε το Υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2026.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι μπορεί να πραγματοποιείται και δεύτερη εκπαιδευτική δράση μέσα στον ίδιο μήνα για κάθε τμήμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η ανώτατη διάρκεια μετακίνησης αφορά κάθε εκπαιδευτική δράση ξεχωριστά και όχι το σύνολο των δράσεων.

Σε ό,τι αφορά τους χώρους φιλοξενίας μαθητών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για άδειες λειτουργίας και πυρασφάλειας ζητούνται μόνο όταν η δράση πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς χώρους ή παρέχονται υπηρεσίες από ιδιωτικούς φορείς. Για τους δημόσιους φορείς και χώρους δεν απαιτείται η υποβολή των συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Παράλληλα, η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να καλύπτει περισσότερες από μία εκπαιδευτικές δράσεις ή ακόμη και το σύνολο των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί για ένα τρίμηνο, τετράμηνο ή ολόκληρο το σχολικό έτος. Αντίστοιχα, η ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται μία φορά για όλες τις προγραμματισμένες δράσεις, με υποχρέωση επικαιροποίησης εφόσον υπάρξουν αλλαγές.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τα τουριστικά γραφεία μπορεί επίσης να αφορά περισσότερες από μία ή και το σύνολο των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών δράσεων.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ακόμη ότι η πρόσθετη ασφάλιση για την κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, στις μετακινήσεις χωρίς διανυκτέρευση, αφορά μόνο την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πρωτοβάθμια και την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για μαθητές που δεν μπορούν να εκδώσουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας λόγω υπαγωγής στη νομοθεσία για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στην περίπτωση αυτή, ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, προκειμένου ο Σύλλογος Διδασκόντων να αποφασίσει για τη συμμετοχή του μαθητή στη μετακίνηση.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι όταν η μετακίνηση των μαθητών προς τον τόπο της εκπαιδευτικής δράσης γίνεται με μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν απαιτείται η συμμετοχή τουριστικού γραφείου ούτε η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.