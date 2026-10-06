Αυτοψία σε περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών πραγματοποίησε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, κυβερνητικό κλιμάκιο, παρουσία του Δημάρχου Εμμανουήλ Φραγκούλη.

Παρευρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός και ο Γενικός Γραμματέας αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής Πέτρος Καμπούρης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, του συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου – Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλη Σεληνιωτάκη, του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Γεώργιου Κουγιουμουτζάκη, του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νικολάου Τζουμάκα, Αντιδημάρχων, δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου Εμμανουήλ Λαθουράκη και εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων.

Διαπίστωσαν από κοντά την έκταση των προβλημάτων και ενημερώθηκαν για τις ανάγκες που έχουν προκύψει και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Κατά την αυτοψία, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις άμεσες προτεραιότητες για την αποκατάσταση των ζημιών, με έμφαση στο οδικό δίκτυο των Φέρμων, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την αποκατάσταση των υποδομών και την αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων, με κατεπείγουσες διαδικασίες.

Όπως τόνισε, ο Δήμος Ιεράπετρας θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά του, ώστε να συμβάλει στην επίσπευση των διαδικασιών που ανακοινώθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων.