Δύο αδέλφια από τα Χανιά καταδικάστηκαν στις 5 Οκτωβρίου από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τον ξυλοδαρμό 26χρονου Γάλλου τουρίστα έξω από κλαμπ στο Ρέθυμνο, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο ένας καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 3 μήνες και ο δεύτερος σε 4 χρόνια φυλάκισης, με αναστολή στην έφεση, ενώ τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Δύο ακόμη άτομα αθωώθηκαν, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία για συμμετοχή τους στην επίθεση.

Ο Γάλλος, ο οποίος νοσηλεύτηκε για 11 ημέρες, είχε δεχθεί γροθιές, κλωτσιές και χτύπημα στο κεφάλι με γυάλινο μπουκάλι ουίσκι, σύμφωνα με το βίντεο που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο.