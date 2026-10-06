ΕΕ: «Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας λόγω υψηλών τιμών ενέργειας» – Εξετάζεται αναβολή κανόνων στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου

ΕΕ: «Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας λόγω υψηλών τιμών ενέργειας» – Εξετάζεται αναβολή κανόνων στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου

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ΕΕ: «Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας λόγω υψηλών τιμών ενέργειας» – Εξετάζεται αναβολή κανόνων στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου

by anatolh kim
06/10/2026
in Κόσμος
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει κατά ένα έτος την έναρξη ισχύος των διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου που αφορούν τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου και ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα ως προς τις τιμές ενέργειας.

«Οδεύουμε προς έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές ενέργειας και αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δήλωσης των ηγετών της G7 την Παρασκευή», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, ‘Ανα Κάιζα Ιτκόνεν. Όπως σημείωσε, οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον ενεργειακό τομέα είναι «οι πιο ολοκληρωμένοι στον κόσμο» και η Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε αυτούς τους στόχους. Ωστόσο, τόνισε ότι η Επιτροπή «πρέπει τώρα να τα δει όλα αυτά στο ευρύτερο πλαίσιο των σημαντικών και συνεχιζόμενων εντάσεων στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Η εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν έχει ακούσει τις ανησυχίες τόσο των κρατών-μελών όσο και της βιομηχανίας και του ενεργειακού τομέα, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν «συγκεκριμένες και πραγματικές δυσκολίες» όσον αφορά την έναρξη εφαρμογής του συστήματος για τις εισαγωγές στις αρχές του επόμενου έτους. «Αυτό που έχει πει ο επίτροπος και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας εξετάζει τη δυνατότητα να δοθεί ένας ακόμη χρόνος για την έναρξη ισχύος των διατάξεων που αφορούν τις εισαγωγές», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ οι νέες υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα στην ΕΕ, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα προέρχονται από παραγωγή που υπόκειται σε αντίστοιχους κανόνες παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης των εκπομπών μεθανίου.
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