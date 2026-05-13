Ταεκβοντό: Τρία μετάλλια για την Ελλάδα στη 2η ημέρα του Ευρωπαϊκού

Ταεκβοντό: Τρία μετάλλια για την Ελλάδα στη 2η ημέρα του Ευρωπαϊκού

13/05/2026
Πρόγνωση καιρού για αύριο Πέμπτη

Στους 25-26 βαθμούς κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στο ν. Λασιθίου

13/05/2026
ΥΠΕΘΟΟ: Η αλήθεια για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΥΠΕΘΟΟ: Η αλήθεια για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης

13/05/2026
DEI ad

Η Ιστορία γίνεται …παιχνίδι στο 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

Η Ιστορία γίνεται …παιχνίδι στο 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

13/05/2026
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή

13/05/2026
Οι κρίσιμες ημέρες για το Ταμείο Ανάκαμψης – Αγώνας δρόμου για το κλείσιμο

Οι κρίσιμες ημέρες για το Ταμείο Ανάκαμψης – Αγώνας δρόμου για το κλείσιμο

13/05/2026
Ψηφιακά «βαποράκια»: Με χρήση QR πωλούσαν παράνομες ουσίες

Ψηφιακά «βαποράκια»: Με χρήση QR πωλούσαν παράνομες ουσίες

13/05/2026
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 13 Μαΐου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Ταεκβοντό: Τρία μετάλλια για την Ελλάδα στη 2η ημέρα του Ευρωπαϊκού

by anatolh kim
13/05/2026
in Αθλητισμός, Άλλα αθλήματα
Share on FacebookShare on Twitter
Ιστορική μέρα για ελληνικό Ταεκβοντό! Στην 2η ημέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών η χώρα μας ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια και κατέκτησε τρία χάλκινα μετάλλια!

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας Δημητρόπουλος και η Μαγδαληνή Κλακάλα, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στις κατηγορίες τους και κατέκτησαν τρία χάλκινα μετάλλια.

Ο Κώστας Δημητρόπουλος (-58κ.) έφτασε μία ανάσα από τον τελικό, αλλά ηττήθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Στον συναρπαστικό ημιτελικό αγωνίστηκε με τον Ιταλό Τουιαρ και ηττήθηκε με 2-1. Η τύχη δεν του χαμογέλασε, καθώς ο καθοριστικός πόντος ήρθε στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Στην πορεία του έως τα μετάλλια ο Δημητρόπουλος κέρδισε διαδοχικά τον Γάλλο Νγκαϊντέ με 2-0 και τον Ούγγρο Σελίν με 2-1

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα -80κ. είχε εξαιρετική πορεία καθόλη την διοργάνωση. Στο γύρο των 16 αντιμετώπισε τον Πορτογάλο Μαριτίμο και επικράτησε με 2-0. Στα προημιτελικά, στον αγώνα που έκρινε το μετάλλιο, αντιμετώπισε τον Ισλανδό Σιγκουργιονσον και σε ένα ματς για γερά νεύρα, έδειξε πειθαρχία και πίστη επικρατώντας με 2-1 εξασφαλίζοντας μία θέση στον ημιτελικό και ένα μετάλλιο. Στην τετράδα ο Παπαδόπουλος αντιμετώπισε τον Ουκρανό Χουρνοβ και παρά την αξιόλογη προσπάθεια ηττήθηκε με 2-0.

Η Μαγδαληνή Κλακάλα (-53κ.) σαν… ελβετικό ρολόι ήταν πιστή στο ραντεβού της με τις διακρίσεις. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκαμψε αρχικά την αντίσταση της Φινλανδης Σουσιλουοτο με 2-0 και στα προημιτελικά επικράτησε με το ίδιο σκορ της Γερμανίδας Ασίμι εξασφαλίζοντας μία θέση στο βάθρο. Στον ημιτελικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Καβουρατ (Τουρκία) και πάρα την εξαιρετική προσπάθειά της έχασε με 2-0, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο!

Η Ελλάδα μετράει τέσσερα μετάλλια μέχρι στιγμής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών, καθώς εκτός των σημερινών χάλκινων είχε προηγηθεί το χρυσό της Στέλλας Μαρεντάκη!
www.real.gr

DEI ad

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing