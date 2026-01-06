Στο Λιμεναρχείο του Αγίου Νικολάου τελέστηκε ο Αγιασμός για τη νέα Χρονιά 2026, από τον Μητροπολίτη Πέτρας και Χερροννήσου κ. Γεράσμο και τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Περουλάκη.

Το Λιμενικό Σώμα τίμησαν η βουλευτής κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο Λιμενάρχης κ. Κωνσταντίνος Παττακός, ο πρόεδρος του Επιμελητήριου κ. Θωμάς Χαριτάκης και άλλες Αρχές του τόπου.

Μετά τον Αγιασμό ο Σεβασμιότατος επιβιβάστηκε και ευλόγησε το σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο είχε δέσει στο λιμάνι. Έγινε και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο Λιμενάρχης κ. Κωνσταντίνος Παττακός ευχήθηκε «καλή χρονιά με υγεία». Ευχαρίστησε τις Αρχές του τόπου και την εξαιρετική συνεργασία με την ελπίδα ότι αυτή θα συνεχιστεί και το νέο έτος «εν όψει των τυχόν προκλήσεων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε το 2026» Ο κ. Παττακός ευχαρίστησε και τα στελέχη του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου «για την αφοσίωση που δείχνουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.