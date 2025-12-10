Οι αγροκτηνοτρόφοι συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους προχωρώντας αυτήν τη φορά σε αποκλεισμό των γραφείων της ΑΑΔΕ που βρίσκονται στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια των δράσεών τους, καθώς ήδη από το πρωί της προηγούμενης ημέρας είχαν προχωρήσει στην κατάληψη του κτηρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Με τις κινήσεις αυτές επιχειρούν να εντείνουν την πίεση προς την πολιτεία, εκφράζοντας με ακόμη πιο ηχηρό τρόπο τα αιτήματά τους και τη δυσαρέσκειά τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.