Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Θοδωρής Νίνος μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ είπε ότι είναι ελάχιστη είναι η ποσότητα νερού που μπήκε, με τις τελευταίες βροχοπτώσεις, από τη λεκάνη απορροής στον ταμιευτήρα του Αποσελέμη. Το φράγμα τροφοδοτείται κυρίως από τα πλημμυρικά νερά του Χώνου του Οροπεδίου Λασιθίου και τα νερά απορροής από το Οροπέδιο Καθαρού. Μέχρι τώρα τέτοια νερά δεν είχαμε, τόνισε.

Το ευχάριστο και ελπιδοφόρο είναι ότι τα στοιχεία πρόγνωσης των μετεωρολογικών φαινομένων με βάση συγκεκριμένα μαθηματικά μοντέλα του ISISC δίνουν πιθανότητες 42% για ένα μέσο υδρολογικό έτος. Είναι ένα πρόγραμμα που βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, εντούτοις επί δύο χρόνια που έδωσε αποτελέσματα, οι προβλέψεις του έχουν επαληθευτεί.

Η αισιοδοξία της διοίκησής του για μια τέτοια εξέλιξη εδράζεται στο γεγονός ότι τα αντίστοιχα μοντέλα έδιναν για την περασμένη υδρολογική χρονιά μόλις 25% πιθανότητες για ένα μέσο υδρολογικό έτος και αυτό επαληθεύτηκε, δυστυχώς. Αυτές οι προβλέψεις για καλά ύψη βροχών αναφέρονται, ως πιθανότητα, μέχρι και τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Εάν επαληθευτεί η πληροφορία, που δίνει θετικότερη πρόγνωση, αυτό θα είναι καλό για τα αποθέματα που θα εξασφαλιστούν, τόνισε ο κ. Νίνος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ