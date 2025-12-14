Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στον Άγιο Νικόλαο το 12ο Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου, μετατρέποντας την πόλη σε επίκεντρο του αθλητισμού.



Με περισσότερους από 1.500 αθλητές από όλη την Κρήτη, οι αγώνες διεξάγονται σε διάφορα σημεία της πόλης, με έντονο παλμό, δυναμικές συμμετοχές και πλήθος κόσμου να παρακολουθεί και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των αθλητών.

Η διοργάνωση εξελίσσεται με μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας αγωνιστικές στιγμές, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τον στίβο με τη φυσική ομορφιά του Αγίου Νικολάου.

Αναλυτικό ρεπορτάζ ακολουθεί στην έντυπη ΑΝΑΤΟΛΗ.