Αντιλαμβανόμενοι τις μεγάλες αλλαγές που έχουν επιφέρει οι νέες μέθοδοι διενέργειας και αποδοχής πληρωμών στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων σας προωθούμε απαντήσεις που λάβαμε από πλευράς Παρόχων επί σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη διενέργεια συναλλαγών και δη των εξ’ αποστάσεως (e – commerce), χωρίς δηλαδή τη χρήση φυσικού POS, μέσω του συστήματος «IRIS».

ΕΡΩΤΗΣΗ:

1. Ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας και αποστολής QR code από την επιχείρηση στους πελάτες της για εξ’ αποστάσεως συναλλαγές μέσω “IRIS” (e – commerce συναλλαγές), όπου η χρήση φυσικού τερματικού POS δεν είναι δυνατή και απαιτείται η χρήση άλλης εφαρμογής (smartphone, ψηφιακή πλατφόρμα). Οι απαιτούμενες ενέργειες/βήματα διαφοροποιούνται αναλόγως της νομικής μορφής της επιχείρησης; (νομικό πρόσωπο ή Ατομική επιχείρηση);

Απάντηση: Για κάθε συναλλαγή της επιχείρησης με πελάτη (B2C) μέσω e – commerce και ανεξαρτήτως νομικής της μορφής δημιουργείται ένας μοναδικός QR code από τη ΔΙΑΣ A.E., όπου η πλατφόρμα του Παρόχου το εμφανίζει στην οθόνη του πελάτη, προκειμένου αυτός να το σκανάρει με το κινητό του, μέσω του mobile app της τράπεζας που επιθυμεί. Εναλλακτικά, στις e – commerce συναλλαγές ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τράπεζα και στη συνέχεια να προχωρήσει σε πληρωμή μέσω του e – banking αυτής, χωρίς τη χρήση QR code. Αν η e – commerce συναλλαγή πραγματοποιείται από κινητό τηλέφωνο, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω του mobile banking app.