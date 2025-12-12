Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου παρουσιάζει ερωτοαπαντήσεις επί ζητημάτων αποδοχής πληρωμών μέσω “IRIS”:
Αντιλαμβανόμενοι τις μεγάλες αλλαγές που έχουν επιφέρει οι νέες μέθοδοι διενέργειας και αποδοχής πληρωμών στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων σας προωθούμε απαντήσεις που λάβαμε από πλευράς Παρόχων επί σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη διενέργεια συναλλαγών και δη των εξ’ αποστάσεως (e – commerce), χωρίς δηλαδή τη χρήση φυσικού POS, μέσω του συστήματος «IRIS».
ΕΡΩΤΗΣΗ:
1. Ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας και αποστολής QR code από την επιχείρηση στους πελάτες της για εξ’ αποστάσεως συναλλαγές μέσω “IRIS” (e – commerce συναλλαγές), όπου η χρήση φυσικού τερματικού POS δεν είναι δυνατή και απαιτείται η χρήση άλλης εφαρμογής (smartphone, ψηφιακή πλατφόρμα). Οι απαιτούμενες ενέργειες/βήματα διαφοροποιούνται αναλόγως της νομικής μορφής της επιχείρησης; (νομικό πρόσωπο ή Ατομική επιχείρηση);
Απάντηση: Για κάθε συναλλαγή της επιχείρησης με πελάτη (B2C) μέσω e – commerce και ανεξαρτήτως νομικής της μορφής δημιουργείται ένας μοναδικός QR code από τη ΔΙΑΣ A.E., όπου η πλατφόρμα του Παρόχου το εμφανίζει στην οθόνη του πελάτη, προκειμένου αυτός να το σκανάρει με το κινητό του, μέσω του mobile app της τράπεζας που επιθυμεί. Εναλλακτικά, στις e – commerce συναλλαγές ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τράπεζα και στη συνέχεια να προχωρήσει σε πληρωμή μέσω του e – banking αυτής, χωρίς τη χρήση QR code. Αν η e – commerce συναλλαγή πραγματοποιείται από κινητό τηλέφωνο, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω του mobile banking app.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
2. Για την καλύτερη διασφάλιση των επιχειρήσεων σε περίπτωση ελέγχων, παρέχεται από πλευράς των Παρόχων κάποια πιστοποίηση σχετικά με την εγγραφή στην υπηρεσία “IRIS”;
Απάντηση: Δεν απαιτείται εγγραφή των επιχειρήσεων στην υπηρεσία “IRIS” για την αποδοχή της υπηρεσίας μέσω του συνεργαζόμενου Παρόχου. Τα συστήματα τόσο των τραπεζών όσο και των Παρόχων πιστοποιούν/επιβεβαιώνουν στις ελεγκτικές αρχές εάν η δυνατότητα αποδοχής άμεσων πληρωμών μέσω “IRIS” έχει εγκατασταθεί στα φυσικά και μη (smartphones, πλατφόρμες) POS των επιχειρήσεων.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
3. Που θα εμφανίζονται οι ολοκληρωμένες μέσω “IRIS” συναλλαγές, τόσο στην περίπτωση χρήσης φυσικού τερματικού POS όσο και κάποιας άλλης εφαρμογής (smartphone, ψηφιακή πλατφόρμα);
Απάντηση: Οι συναλλαγές μέσω “IRIS” θα αποτυπώνονται στο αρχείο εκκαθάρισης που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις καθημερινά από τον Πάροχό τους, μέσω της συνεργαζόμενης με αυτές τράπεζας. Επιπλέον, οι e – commerce συναλλαγές “IRIS” είναι διαθέσιμες και μέσω του διαχειριστικού εργαλείου AdminTool