Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη γιορτάστηκαν τα Θεοφάνια στην Ελούντα.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη Θεία Λειτουργία και την τέλεση του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στη συνέχεια, παρουσία πλήθους πιστών, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ρίψη του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι της Ελούντας αγιάζοντας τα ύδατα.

Αρκετοί νέοι και παιδιά, τηρώντας το έθιμο, βούτηξαν στα νερά για να ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό και να λάβουν την ευλογία, προσδίδοντας ιδιαίτερη ζωντάνια και συγκίνηση στη στιγμή.



