Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία του Αγίου Νικολάου με μεγάλη επιτυχία η 20η Ημέρα Αγάπης, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία των διοργανωτών.

Η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή, με αυξημένες συμμετοχές τόσο σε πάγκους από σχολεία, συλλόγους και φορείς, όσο και σε πλήθος κόσμου που έχει προσέλθει για να στηρίξει έμπρακτα τον «Κουμπαρά της Αγάπης».

Η πλατεία είναι γεμάτη χαμόγελα, δράσεις και εορταστική διάθεση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά ότι η αλληλεγγύη και η προσφορά αποτελούν ζωντανές αξίες της τοπικής μας κοινωνίας.

Αναλυτικό ρεπορτάζ ακολουθεί στην έντυπη ΑΝΑΤΟΛΗ.