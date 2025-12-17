Μια συμφωνία μείζονος σημασίας για τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης και της Ελλάδας ανακοινώθηκε πρόσφατα, σηματοδοτώντας την έμπρακτη εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτικών κολοσσών στις προοπτικές του νησιού μας. Η Domes και η Brookfield, ένας από τους ισχυρότερους διαχειριστές ακινήτων παγκοσμίως, προχωρούν στη σύσταση jointventure, με επίκεντρο την περαιτέρω ανάπτυξη του πολυβραβευμένου ξενοδοχείου Domes Zeen Chania.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί απλώς μια εξαγορά, αλλά μια στρατηγική σύμπραξη. Μέσω ενός εκ των ιδιωτικών επενδυτικών της κεφαλαίων στον τομέα του realestate, η Brookfield αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στο ξενοδοχείο, ενώ παράλληλα, σε συνεργασία με την Domes, δρομολογείται η επέκταση του resort. Το ύψος της επένδυσης για την αναβάθμιση και την επέκταση των υποδομών αναμένεται να υπερβεί τα 40 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική του εγχειρήματος.

Το Domes Zeen Chania, το οποίο βρίσκεται σε προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία στα Χανιά, αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς για τον τουρισμό πολυτελείας. Ως μέλος του Luxury Collection brand της Marriott, διαθέτει 105 κλειδιά και έχει αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις, με πιο πρόσφατη την ανάδειξή του ως World’s Leading Leisure Resort για το 2025 στα World Travel Awards. Η νέα επένδυση στοχεύει στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών και των παροχών του, καθιστώντας το ακόμη πιο ελκυστικό σε επισκέπτες υψηλού επιπέδου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το προφίλ του νέου επενδυτή. Η Brookfield Asset Management Ltd. διαχειρίζεται κεφάλαια άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως, με δραστηριότητα σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υποδομές και το real estate. Στην Ευρώπη, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διαθέτει τεράστια εμπειρία στον κλάδο της φιλοξενίας, έχοντας επενδύσει σε πλατφόρμες όπως τα CenterParcs, η edyn και τα Generator Hostels. Η είσοδός της στην ελληνική αγορά φιλοξενίας μέσω των Χανίων αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για τον ελληνικό τουρισμό.

Ο Δρ. Γεώργιος Π. Σπανός, CEO της Domes Resorts, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι η Domes αποτελεί πλέον μια σταθεροποιημένη πλατφόρμα που μπαίνει σε νέα φάση ανάπτυξης. Η Domes, που ιδρύθηκε το 2008, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς ομίλους στη Μεσόγειο, με 18 ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Πορτογαλία και συνεργασίες με θεσμικούς επενδυτές, όπως η Grivalia και η Prodea.

Από την πλευρά της Brookfield, ο Brad Hyler, Managing Partner& Co-President του Brookfield Real Estate Group, δήλωσε ενθουσιασμένος για την πρώτη αυτή επένδυση στην Ελλάδα, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για μελλοντικές ευκαιρίες. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την τοπική οικονομία των Χανίων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμίζοντας περαιτέρω το τουριστικό προϊόν της Κρήτης.

Η εικόνα της Domes

Η Domes έχοντας ιδρυθεί το 2008 συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον δυναμικούς ομίλους φιλοξενίας στην Ελλάδα, με 18 ξενοδοχεία πέντε αστέρων σε 11 προορισμούς σε Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή παρουσία στην ανώτερη upscale και luxury κατηγορία, με 8 ξενοδοχεία υπό brands της Marriott International, Inc. και 3 υπό τη Hilton Worldwide Holdings Inc.

Η Domes συνεργάζεται ενεργά με κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, όπως η Hotel Investment Partners (HIP), η Grivalia Management Company και η ProdeaInvestments, στηρίζοντας αναπτύξεις υψηλών προδιαγραφών σε εμβληματικούς leisure προορισμούς. Ο Όμιλος έχει αναδειχθεί για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια ως World’s Leading Resort Brand, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην αναβαθμισμένη φιλοξενία, στην ισχυρή επιχειρησιακή απόδοση και τις ξεχωριστές εμπειρίες για τον επισκέπτη. Το 2021 η Domes τιμήθηκε από τη Marriott International με το 2021 Partnership Circle Award, την ανώτατη διάκριση που απονέμει η Marriott για αριστεία στη φιλοξενία.

Με διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο και στρατηγική εστίαση σε κορυφαίους προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Domes συνεχίζει να διαμορφώνει μια εκλεπτυσμένη, design-led προσέγγιση στη φιλοξενία, με έμφαση στο experiential travel, την τοπική κουλτούρα και την εξαιρετική εξυπηρέτηση.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ