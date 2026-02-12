Η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) συνδύασε θα τσικνίσματα της Τσικνοπέμπτης, με το κόψιμο της βασιλόπιτας του προσωπικού. Ο πρόεδρος κ. Γιώργος Αστρουλάκης ευχήθηκε μία «όμορφη χρονιά σε όλους» με την ευχή «ο προγραμματισμός μας να ολοκληρωθεί όπως έχει ανακοινωθεί, γιατί τα αποτελέσματα θα είναι πολύ θετικά, τόσο για τους συνδημότες μας, όσο και για τους πελάτες της Μαρίνας».

Στην εκδήλωση παρακάθισε το προσωπικό της Μαρίνας, μαζί με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου κ. Μανώλη Πεπόνη, το δημοτικό σύμβουλο κ. Νίκο Καμινογιαννάκη και τη Γενική Γραμματέα του Δήμου κ. Άννα Οικονομίδου.

ΛΕΩΝ.Κ.