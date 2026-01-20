Μετά από πολλά χρόνια γίνεται, επιτέλους, μία καλή συντήρηση της εξέδρας που βλέπουμε στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου. Την πρώτη μέρα των εργασιών, αφαιρέθηκαν τα κόντρα πλακέ του δαπέδου. Θα ακολουθήσει η ενίσχυση της όλης κατασκευής και όλες οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται ούτως ώστε να είναι έτοιμη να δεχθεί ξανά, με ασφάλεια, τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται.

Το τελευταίο διάστημα η εξέδρα δεν χρησιμοποιούνταν, καθώς είχε κριθεί ότι δεν πληρούσε την απαιτούμενη ασφάλεια.

Είναι μια από τις πολλές παρεμβάσεις που θα πρέπει να προγραμματίσει και να ολοκληρώσει το Λιμενικό Ταμείο, εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου… και δεν είναι λίγες! Στην αρμοδιότητά του είναι όλο το παραλιακό μέτωπο, το οποίο αποτελεί τη βιτρίνα της πόλης.

ΛΕΩΝ.Κ.