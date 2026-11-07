Την ανθεκτικότητα του κρητικού τουρισμού σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον αναδεικνύει η φετινή σεζόν, με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να φθάνουν τα 5,3 εκατομμύρια στο εννεάμηνο, αυξημένες κατά 6,2%. Ωστόσο, η άνοδος της κίνησης δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη βελτίωση της κερδοφορίας των ξενοδοχείων, καθώς το υψηλό λειτουργικό κόστος και οι εκπτώσεις που συνόδευσαν μέρος των κρατήσεων τελευταίας στιγμής επηρεάζουν το οικονομικό αποτέλεσμα.

Αυτή είναι η εικόνα που μεταφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, αποτιμώντας μια τουριστική περίοδο που ολοκληρώνεται σταδιακά για τα περισσότερα εποχικά καταλύματα του νησιού. Όπως επισημαίνει, η Κρήτη τα κατάφερε παρά τις πιέσεις που δημιουργούν οι πόλεμοι, η διεθνής οικονομική συγκυρία και οι δυσκολίες στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η θετική εξέλιξη, πάντως, δεν θεωρούνταν δεδομένη στην αρχή της χρονιάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αβεβαιότητα ήταν τέτοια ώστε η σεζόν θα μπορούσε να είχε κινηθεί ακόμη και σε ιδιαίτερα αρνητική κατεύθυνση. Η εικόνα της τουριστικής κίνησης αποτυπώνει την αντοχή του προορισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει οι πιέσεις για τις επιχειρήσεις.

Προς επίρρωση τούτου, τα στοιχεία της έκθεσης του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφουν 308.000 επιπλέον διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Κρήτη την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο ρυθμός αύξησης ήταν σχεδόν διπλάσιος από τον πανελλαδικό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,4%, με συνολικά 24,6 εκατομμύρια αφίξεις.

Με βάση τα μεγέθη της έκθεσης, η Κρήτη συγκέντρωσε περισσότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής διεθνούς αεροπορικής κίνησης της χώρας. Παράλληλα, οι πρόσθετες αφίξεις στο νησί αντιστοιχούν περίπου στο 38% της πανελλαδικής αύξησης των 805.000 επιβατών.

Η ενίσχυση των αφίξεων, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της για την αποτίμηση της χρονιάς. Όπως εξηγεί ο κ. Σφακιανάκης, οι υψηλές πληρότητες που επιτεύχθηκαν κατά τη θερινή περίοδο, μεταξύ άλλων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στηρίχθηκαν και σε κρατήσεις τελευταίας στιγμής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με εκπτώσεις. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να επηρεάσει το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Περιθώρια καλύτερης επίδοσης υπήρχαν και τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον ίδιο. Η ζήτηση της τελευταίας στιγμής παρουσίασε συγκράτηση λόγω του καιρού, με αποτέλεσμα η Κρήτη να χάσει κρατήσεις. Όπως παρατηρεί, οι ταξιδιώτες παρακολουθούν πλέον μέσω του διαδικτύου τις καιρικές συνθήκες στους προορισμούς και τις συνυπολογίζουν στην τελική επιλογή τους, ιδιαίτερα όταν αποφασίζουν λίγο πριν από την αναχώρηση.

Στο μεταξύ, τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η λειτουργία των περισσότερων εποχικών ξενοδοχείων της Κρήτης, ενώ οι τελευταίες πτήσεις τσάρτερ αναμένονται έως τα μέσα Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, η τουριστική παρουσία θα στηρίζεται σε μεμονωμένους επισκέπτες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη μαζική κίνηση της θερινής περιόδου.

Διαφορετική είναι η εικόνα στα ξενοδοχεία πόλης, τα οποία συνεχίζουν τη λειτουργία τους. Ενδεικτικά, ο κ. Σφακιανάκης περιγράφει ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες τον Οκτώβριο στα ξενοδοχεία του Ηρακλείου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν έπεφτε καρφίτσα».

Η δραστηριότητα αυτή, πάντως, δεν σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος του δωδεκάμηνου τουρισμού. Όπως επισημαίνει, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος προκειμένου η Κρήτη να εξελιχθεί σε προορισμό με οργανωμένες πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη τουριστική περίοδο και στα μηνύματα από τη World Travel Market στο Λονδίνο, όπου έδωσαν το «παρών» οι ξενοδόχοι της Κρήτης. Οι επαφές με εκπροσώπους της βρετανικής και της διεθνούς ταξιδιωτικής αγοράς αποτέλεσαν μέρος της προετοιμασίας για τις συνεργασίες και τα προγράμματα της νέας χρονιάς.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης αναφέρει ότι οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν χαμηλότερες προκρατήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στην αρχή και οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη της επόμενης σεζόν είναι παρακινδυνευμένη. Σαφέστερη εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί από την αποτίμηση των επαφών στο Λονδίνο και την πορεία των κρατήσεων το επόμενο διάστημα.