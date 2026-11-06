Παραμένει το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί, στο Δήμο Ιεράπετρας, το ζήτημα της διαχείρισης των αλλεπάλληλων κυμάτων με τους μετανάστες που καταφθάνουν από το ανοιχτό πέλαγος και αποβιβάζονται στις ακτές της Ιεράπετρας.

Χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Σπύρος Σταθούλης μετέβη στην Ιεράπετρα και επισκέφθηκε το χώρο παραμονής των εκατοντάδων μεταναστών στις, κατά γενική ομολογία, απαράδεκτες συνθήκες της πρώην ΑΓΡΕΞ. Αποχώρησε από την πόλη, υποδεικνύοντας την ανάγκη τήρησης των διαδικασιών που υπαγορεύονται από την νομοθεσία, που δεν ενέχει όμως καμιά διαφοροποίηση από όσα ισχύουν μέχρι σήμερα και έχουν οδηγήσει στα γνωστά αδιέξοδα, οδηγώντας τις τοπικές αρχές στα όρια των αντοχών τους. Λύσεις άλλες δεν προτείνονται για την αντιμετώπιση του σύνθετου αυτού προβλήματος, με πιο ορθολογικό τρόπο.

Η Δημοτική Αρχή

προειδοποιεί ότι

θα παραμένουν στην ακτή

Η Δημοτική Αρχή, πάντως, εμφανίζεται αποφασισμένη να αντιδράσει, δηλώνοντας ότι δεν έχει και δεν μπορεί να βρει κατάλληλη έκταση για τη δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού με τις σκηνές που έχει στείλει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Επίσης είναι αποφασισμένη να κλείσει το χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ μόλις μεταφερθούν σε δομή στη δυτική Κρήτη όσοι παραμένουν στο χώρο αυτόν.

Οι μετανάστες στο εξής θα παραμένουν στην ακτή όπου αποβιβάζονται μόνοι τους. Εάν μεταφέρονται με σκάφη του Λιμενικού, θα παραμένουν σε ανοιχτό χώρο στο λιμάνι, μέχρι τη μεταφορά τους. Επί τόπου ο Δήμος θα τους παρέχει σίτιση.

Απαιτεί οργανωμένη διαδικασία

Ο κ. Σταθούλης, πάντως, έκανε σαφές ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν μπορεί να μεταβαίνει με τα λεωφορεία που μισθώνει για τη μεταφορά μεταναστών, σε ακτές και λιμάνια για να παραλαμβάνει μετανάστες. Απαιτείται να τηρηθεί μια οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία το Λιμενικό καταγράφει και συντάσσει φάκελο δικογραφίας για τον κάθε μετανάστη χωριστά, πριν τη μεταφορά του σε δομή κράτησης.

Η κατάσταση χθες στην ΑΓΡΕΞ

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Λιμενάρχης Ιεράπετρας Γεώργιος Πατεράκης, στο χώρο της ΑΓΡΕΞ παραμένουν 530 άτομα. Την Τετάρτη από την Ιεράπετρα αναχώρησαν 175 άτομα και την ερχόμενη Κυριακή είναι προγραμματισμένη αναχώρηση και άλλων. Ο ρυθμός απομάκρυνσης είναι αργός και ως εκ τούτου το ήδη οξύ πρόβλημα που υπάρχει στο συγκεκριμένο χώρο παρατείνεται. Ο Δήμος έχει τοποθετήσει χημικές τουαλέτες, αλλά πολλοί εκ των μεταναστών προτιμούν το ύπαιθρο, μετατρέποντας την γύρω περιοχή σε υγειονομική βόμβα!

Εξ άλλου την αγανάκτησή τους δεν κρύβουν καλλιεργητές της Ιεράπετρας, που διαθέτουν θερμοκήπια πέριξ της ΑΓΡΕΞ. Όπως κατήγγειλαν, τα προηγούμενα βράδια επέδραμαν κάποιοι από τους μετανάστες που είχαν μεταφερθεί εκεί για προσωρινή διαμονή και έκλεψαν πιπεριές και αγγούρια, καταστρέφοντας πολλά φυτά και τον καλλιεργούμενο χώρο. Και όταν οι κάτοχοι των θερμοκηπίων έβαλαν λουκέτα, οι μετανάστες έσκισαν τα νάιλον και ξαναμπήκαν πλιατσικολογώντας. Έχουν κατατεθεί και μηνύσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ