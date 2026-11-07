Ο Μαρτυρικός Αβδελλάς τιμά τη μνήμη των ανθρώπων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής στον Γουρνόλακκο, τον Σεπτέμβριο του 1943. Με αφορμή την τελετή τιμής και μνήμης που γίνεται σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 12:00, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρει σε δήλωσή του:

«Ο Μαρτυρικός Αβδελλάς και η βαμμένη με αίμα θυσία των εκτελεσθέντων στον Γουρνόλακκο, τον Σεπτέμβριο του 1943, αποτελούν έναν αιώνιο, ανεξίτηλο φάρο εθνικής αξιοπρέπειας και αντίστασης.

Τιμούμε με δέος τη μνήμη των ηρώων μας που δεν λύγισαν μπροστά στη ναζιστική θηριωδία, αλλά ορθώθηκαν με απαράμιλλο σθένος, προσφέροντας τη ζωή τους στον βωμό της λευτεριάς.

Η θυσία τους δεν είναι απλώς μια ιστορική ανάμνηση, αλλά μια ζωντανή, βαριά παρακαταθήκη. Χρέος μας είναι να κρατάμε τη συλλογική μνήμη άσβεστη, μετατρέποντας το αίμα των μαρτύρων μας σε διαρκή αγώνα για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την προάσπιση της πατρίδας.

Αθάνατοι!»