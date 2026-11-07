Με αναφορές στην ιστορική διαδρομή του Μυλοποτάμου, στις αναπτυξιακές προοπτικές της Κρήτης και στην ανάγκη διαφύλαξης της εθνικής ενότητας συνόδευσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Μυλοποτάμου, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μελιδόνι. Παράλληλα, αναφερόμενος στις εξελίξεις με την Τουρκία και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, υπογράμμισε ότι η χώρα ασκεί τα δικαιώματά της και επιδιώκει την ευημερία του Ελληνισμού, χωρίς να προκαλεί κανέναν.

Μετά την προσφώνηση του δημάρχου Μυλοποτάμου, Γεώργιου Κλάδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε για την τιμητική ανακήρυξη, συνδέοντάς την με την αποστολή του θεσμού που υπηρετεί.

«Με υποδεχτήκατε γενναιόδωρα, τόσο γενναιόδωρα που δεν το περίμενα και οφείλω να πω και ότι δεν το αξίζω. Όμως το αξίζει ο θεσμός, ένας ύπατος θεσμός της ελληνικής Πολιτείας, ο οποίος έχει ως αποστολή τη διαφύλαξη της πολύτιμης ενότητάς μας. Αν και με υποδεχτήκατε με μαντινάδες, εγώ δεν θα πω μαντινάδα, αλλά θα πω κάτι το οποίο έχει γράψει ο ποιητής μας, ο Οδυσσέας Ελύτης και ταιριάζει απόλυτα στον Δήμο Μυλοποτάμου».

Επικαλούμενος τον στίχο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας», σημείωσε.

«Δεν έχει σημασία αν ένας τόπος είναι πολυπληθής, αν είναι παμμεγέθης ή αν είναι μικρότερος. Σημασία έχει η ιστορία του, το πάθος των κατοίκων του, ο πολιτισμός του και φυσικά οι προοπτικές του. Γι’ αυτό και ακόμη κι ένας μικρότερος τόπος αξίζει τον χαρακτηρισμό “μέγας” όταν η ιστορία του, όπως η ιστορία του Μυλοποτάμου, το επιβάλλει».

Η αναγνώριση του μαρτυρικού Αβδελλά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναγνώριση του Αβδελλά ως μαρτυρικού χωριού, όπου είχε προηγουμένως παραστεί στην τελετή μνήμης για τους εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής.

«Στις 31 Ιουλίου του 2025 είχα την τιμή, τη χαρά και την τύχη ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να υπογράψω το Διάταγμα το οποίο ετοίμασε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος, με το οποίο ο Αβδελλάς έλαβε επιτέλους αυτή την ιστορική, ηθική και εθνική αναγνώριση του μαρτυρικού χωριού λόγω της μεγάλης απώλειας σε ανθρώπινες ζωές που προκάλεσε η ναζιστική θηριωδία τον Σεπτέμβριο του 1943».

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στην ιστορική και πολιτιστική διαδρομή της περιοχής, από την αρχαία Αξό και τη Μονή Χαλέπας έως τον Ψηλορείτη, το Ολοκαύτωμα του Σπηλαίου Μελιδονίου και την Αντίσταση. Συνέδεσε, παράλληλα, την αντοχή των κατοίκων με τη διατήρηση της τοπικής παράδοσης και της συλλογικής μνήμης.

«Στα χρόνια τα κατοπινά, στα χρόνια της ειρήνης, η μνήμη αυτή δεν χάθηκε, ούτε ο τρόπος ζωής απομακρύνθηκε από την κοίτη της παράδοσης. Ο Ψηλορείτης ακόμη σκέπει κατοίκους εργατικούς και περήφανους, που διατηρούν μέσα στους αιώνες έναν ξεχωριστό τρόπο ζωής, βαθιά δεμένο με την καλλιέργεια της γης, την κτηνοτροφία, την οικογένεια, την κοινότητα».

Στις αναπτυξιακές προοπτικές του νησιού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση, στον Βόρειο Οδικό ‘Αξονα Κρήτης και στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

«Η Κρήτη βρίσκεται σε μία νέα εποχή, το είδαμε πρόσφατα και στα Χανιά, σε ένα αναπτυξιακό συνέδριο στο οποίο έλαβα μέρος, μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται συνοπτικά από τρία κορυφαία έργα. Την ηλεκτρική διασύνδεση, που είναι η μεγαλύτερη διασύνδεση που έγινε ποτέ από ηλεκτρική εταιρεία στην Ελλάδα, τον βόρειο οδικό άξονα και το αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

Μέσα σε αυτό το τρίπτυχο των μεγάλων έργων ενσωματώνονται όλες οι αναπτυξιακές σας προοπτικές, όλες οι αναπτυξιακές σας αξιώσεις, αυτές που τρέχουν, αυτές που φιλοδοξείτε να τρέξουν και αυτές τις οποίες με την περιφέρειά σας θα επιτελέσετε άμεσα αξιοποιώντας το πρόγραμμα της Περιφέρειας 2026-2027».

Παράλληλα, στάθηκε στη σύνδεση της τουριστικής δραστηριότητας με την παραγωγή, τη γαστρονομία και την τοπική χειροτεχνία.

«Και είναι πολύ σημαντική, κύριε Δήμαρχε, η προσπάθειά σας να συνδέσετε την ολοένα αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή με την τοπική παραγωγή και τη γαστρονομία, με τη λαϊκή κεραμική και την υφαντική που αναβιώνουν θαυμαστά, στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Και φυσικά όλα αυτά όχι μόνο τους μήνες που κάνει καλοκαιρία, αλλά όλους τους μήνες του χρόνου. Αυτό είναι μια αξιόλογη φιλοδοξία του Δήμου να καταφέρει να μετατραπεί ο Μυλοπόταμος σε τουριστικό προορισμό όλες τις μέρες του χρόνου».

Η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη της οικογένειας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις καταστροφές που προκάλεσαν τα καιρικά φαινόμενα στον Μυλοπόταμο, επισημαίνοντας την ανάγκη αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής προστασίας.

«Είμαι βέβαιος πως η Πολιτεία θα σταθεί αρωγός, οφείλει να σταθεί αρωγός στον σχεδιασμό αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης. Θα ενισχύσει τα αναγκαία έργα που θα αποτρέψουν αντίστοιχα φαινόμενα, ώστε οι άνθρωποι να παραμείνουν ασφαλείς και δημιουργικοί στον τόπο τους».

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δημογραφική εικόνα του δήμου και στις υποδομές που στηρίζουν τις νέες οικογένειες.

«Με χαρά μαθαίνω ότι ο Δήμος σας δεν ζει τη δημογραφική περιπέτεια που βιώνει, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλη η Ευρώπη. Ο Δήμος σας εμφανίζει γεννήσεις που υπερβαίνουν αριθμητικά τους θανάτους. Ελπίζω και εύχομαι οι νέοι, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να παραμείνουν στη γενέτειρά τους, ώστε να μη γεράσει η τοπική κοινωνία, να μην ατονήσει η επιχειρηματικότητα, να μη συρρικνωθούν σημαντικές υποδομές, όπως τα σχολεία».

Αναφερόμενος στις σχετικές παρεμβάσεις του δήμου, πρόσθεσε.

«Έχετε κάνει ήδη βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα κάνετε έναν τεράστιο βρεφονηπιακό σταθμό 300 παιδιών, ανακαινίζετε και κατασκευάζετε νέα σχολεία. Κι αυτό ακριβώς δείχνει ότι τα νέα ζευγάρια μπορούν με ασφάλεια να αντιμετωπίσουν το μέλλον και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Η οποία φυσικά δεν ακολουθεί το παλιό οικογενειακό μοντέλο, που μόνο ένας από τους δύο δούλευε».

«Ενωμένοι σαν μια γροθιά στα μεγάλα και τα σπουδαία»

Κεντρικό στοιχείο της αντιφώνησης του κ. Τασούλα αποτέλεσε η εθνική ενότητα. Μέσα από ιστορικές αναφορές στους αγώνες των Κρητών στην Ήπειρο, στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και στις δοκιμασίες του διχασμού, υπογράμμισε.

«Να είστε βέβαιοι ότι ο μόνος τρόπος για να υπερασπίσουμε όσα κατακτήθηκαν στον Αβδελλά και στο Αρκάδι με τόσες θυσίες είναι να είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά στα μεγάλα και τα σπουδαία. Έχουμε πολλά ζητήματα στα οποία μπορούμε να διαφωνούμε, καθώς έτσι λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα. Ωστόσο, στα μεγάλα, στα βασικά, στα πυρηνικά θέματα της ζωής μας οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι».

Στην ίδια κατεύθυνση, ανέφερε.

«Και όταν πάψαμε να είμαστε ενωμένοι, ήρθαν οι περιπέτειες και οι δοκιμασίες του 1915, του 1922 και του 1944. Έχουμε, συνεπώς, πολλά διδάγματα από την ιστορία για το πόσο μας ωφελεί η ενότητα και πόσο μας βλάπτει ο διχασμός».

Το μήνυμα για την Τουρκία και τη διασύνδεση με την Κύπρο

Ολοκληρώνοντας την αντιφώνησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις εξελίξεις με την Τουρκία και στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο.

«Δεν πρέπει να μας φοβίζει τίποτε όταν είμαστε ενωμένοι. Τίποτε απολύτως. Και όσα βλέπουμε να συμβαίνουν σήμερα με τη γειτονική Τουρκία δεν πρέπει να μας φοβίζουν ούτε να μας δημιουργούν την αίσθηση ότι απειλούμαστε. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της στα χωρικά της ύδατα και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το ίδιο κάνει και η Κύπρος στα χωρικά της ύδατα και στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Η Κύπρος ευνοείται από ένα τεράστιο έργο: την κατασκευή ενός καλωδίου χιλίων χιλιομέτρων, το οποίο θα ενώσει το Ηράκλειο με την Κύπρο, συμβάλλοντας στην επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας ενός νησιού που τόσο πολύ έχει συνδεθεί με την Ελλάδα, με τον δεύτερο ελληνισμό δηλαδή.

Όλα αυτά γίνονται για την πρόοδο του ελληνισμού. Η Ελλάδα μετέχει στην πρόοδο του ελληνισμού. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και, φυσικά, δεν πρόκειται για καμία πρόκληση της Ελλάδος απέναντι σε κανέναν. Η Ελλάδα αγωνίζεται για την ευημερία της, για την ευημερία του ελληνισμού και αυτή την ευημερία μαζί με την ελευθερία και την ενότητα είναι αποφασισμένη να την προστατεύσει».

Μετά την τελετή, ο κ. Τασούλας μετέβη στο Σπήλαιο Μελιδονίου, όπου ξεναγήθηκε από την αρχαιολόγο Ειρήνη Γαβριλάκη. Στη συνέχεια παρακάθησε σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γεώργιος Κλάδος.