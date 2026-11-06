Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου κ. Μάνος Περισυνάκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής για εξωστρέφεια και ανάδειξη της περιοχής του Οροπεδίου. Συζητήσαμε για την επισκεψιμότητα στο σπήλαιο Δικταίο Άντρο, την έκβαση της καλοκαιρινής σεζόν αλλά και τις καταστροφικές πλημμύρες.

Επιδίωξη είναι, όπως μας είπε, ο τόπος να προσελκύσει και τον μαζικό τουρισμό αλλά και τους μεμονωμένους επισκέπτες. Εξάλλου, το Οροπέδιο Λασιθίου δεν είναι ένας απομονωμένος προορισμός με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις από τα αστικά κέντρα υποδοχής και ενδείκνυται σαν προορισμός για επισκέψεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μονάχα την περίοδο αιχμής.

Το Λασίθι, πέρα από την φυσική ομορφιά απευθύνεται σε λάτρεις του θρησκευτικού τουρισμού, αλλά και του αρχαιολογικού.

Διαθέτει αρκετά καταλύματα και ταβέρνες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου σε συνεργασία με τη Λέσχη 4Χ4 Λασιθίου και την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος διοργάνωσαν έναν αγώνα 4Χ4 ανωμάλου δρόμου και «βούλιαξε» από κόσμο το Οροπέδιο Λασιθίου. Χαρακτηριστικά σχολίασε ότι υπάρχουν περίπου 200 κλίνες στο Οροπέδιο, οι οποίες γέμισαν, όπως αντίστοιχα συνέβη και με τα εστιατόρια.

Ικανοποίηση από

την επισκεψιμότητα

στο Δικταίο

«Είμαστε ικανοποιημένοι από την επισκεψιμότητα στο Δικταίο Άντρο», μας είπε ακόμα ο Αντιδήμαρχος. «Πλέον το εισιτήριο ανέρχεται στα 15 ευρώ έναντι 6 που ήταν πριν τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Η τωρινή τιμή του εισιτηρίου είναι απόλυτη δικαιολογημένη, πλέον πρόκειται για έναν χώρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η ανατροφοδότηση που παίρνουμε από τους επισκέπτες και τους ξεναγούς είναι πως πλέον πρόκειται για ένα ασφαλές σπήλαιο που αξίζει το κοινό να το επισκέπτεται.»

Ο σχεδιασμός

Ακόμα τόνισε ότι το Οροπέδιο μπορεί και αξίζει να προβάλλεται σαν ένας προορισμός που μπορεί να προσφέρει επιλογές για τους επισκέπτες, 12 μήνες τον χρόνο. Στάθηκε στο όραμα, αλλά και στον στρατηγικό σχεδιασμό που έχουν σαν δημοτική αρχή επισημαίνοντας ότι η εξωστρέφεια δεν χτίζεται με λόγια και πρόχειρες επικοινωνιακές τακτικές. Ο,τι δράσεις έχει διοργανώσει η δημοτική αρχή ανέφερε ότι τις στηρίζουν και τις συνεχίζουν ανά τα χρόνια και δεν είναι περιστασιακές.

Στάθηκε στην σημασία και στο σπουδαίο έργο των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής που δείχνουν συνέπεια στις δράσεις τους -όπως για παράδειγμα το Kronion Trail ή τους Δικταίους Αγώνες, οι οποίοι είναι θεσμοί που φέρνουν κόσμο στο Οροπέδιο.

Θετικό αποτύπωμα

Η καλοκαιρινή σεζόν ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο. Φυσικά, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, στις αρχές σημειώθηκαν προβλήματα εξ αιτίας των καιρικών συνθηκών με τις έντονες βροχοπτώσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο εξού και η καθυστέρηση της συγκομιδής.

Θεωρεί ότι η δουλειά και οι παρεμβάσεις που έγιναν στο Δικταίο Άντρον έχουν έμπρακτο αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες και ότι πλέον ο αρχαιολογικός χώρος είναι αντάξιος της ιστορικής του σημασίας.

Οι πληγές

των πλημμύρων

Ωστόσο, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Οροπέδιο, ο Αντιδήμαρχος τονίζει ότι το Λασίθι και η τοπική οικονομία έχουν πιο πολύ ανάγκη από ποτέ ενέργειες που θα τονώνουν οικονομικά, ηθικά και ψυχολογικά τους ανθρώπους του.

Ο κ. Περισυνάκης υπογράμμισε ότι η κατάσταση μετά τις πλημμύρες εξακολουθεί να είναι τραγική. Κατά 80% ο πληθυσμός του Οροπεδίου αποτελείται από αγροκτηνοτρόφους και αυτό το πλήγμα που δέχτηκαν επηρεάζει άμεσα όχι μόνο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αλλά ολόκληρη την τοπική και όχι μόνο κοινωνία.

Μεγάλο αγκάθι παραμένουν οι τσουχτερές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Σχολίασε ότι το Οροπέδιο βρίσκεται στα 850 μ. Η αναγκαιότητα της θέρμανσης είναι τουλάχιστον εξάμηνη και δεν συγκρίνεται με άλλες περιοχές της Κρήτης.

Σημείωσε τέλος ότι με τα λόγια δεν επουλώνονται οι πληγές: η παραγωγή των ανθρώπων έμεινε στα χωράφια και δεν υπήρχε ούτε 10% συγκομιδής.

Επιβεβλημένη λοιπόν είναι η αποζημίωση αυτών των ανθρώπων ώστε να βρουν τη δύναμη να ορθοποδήσουν και να μπορέσει το Οροπέδιο Λασιθίου να καλλιεργήσει και του χρόνου!

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ