Η Κρήτη κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία «Πιο επιθυμητά νησιά της Ευρώπης» των Wanderlust Reader Travel Awards 2026, όπως μας ενημέρωσε από το Λονδίνο και την έκθεση World Travel Market (WTM) ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχάλης Κλώντζας. Παράλληλα, συγχαίρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν την επιτυχία.

Στη φετινή WTM, το ισχυρό brand name της Κρήτης επιβεβαιώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο, προσφέροντας μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Στο πλαίσιο των βραβείων του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Wanderlust, η Κρήτη κατέκτησε τη δεύτερη θέση (Silver) στην κατηγορία των πιο επιθυμητών νησιών της Ευρώπης.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο περιθώριο της δεύτερης ημέρας της έκθεσης στο Λονδίνο, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Κυριάκος Κώτσογλου χαρακτήρισε την υψηλή αυτή διάκριση ως «μια ευχάριστη νότα», επισημαίνοντας παράλληλα ότι αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την ευρύτερη διεθνή αναγνώριση της μοναδικότητας, της αυθεντικότητας και της ισχυρής τουριστικής ταυτότητας του νησιού μας.

Η βράβευση από το περιοδικό Wanderlust έρχεται σε μια κομβική χρονική συγκυρία, εξοπλίζοντας την Κρήτη με ένα επιπλέον ισχυρό πλεονέκτημα. Καθώς το νησί καλείται να διαχειριστεί ένα πιο απαιτητικό, ανταγωνιστικό και αβέβαιο περιβάλλον για την προσέλκυση επισκεπτών το 2027, διακρίσεις αυτού του βεληνεκούς αποδεικνύουν περίτρανα πως η Κρήτη παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των Ευρωπαίων ταξιδιωτών, διατηρώντας αμείωτη τη δυναμική της.

Μ.Α.