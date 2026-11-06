Το βιβλίο «Extra Virginity: The Sublime and Scandalous World of Olive Oil» (2011) («Έξτρα παρθένο: Ο υπέροχος και σκανδαλώδης κόσμος του ελαιολάδου») του Αμερικανού δημοσιογράφου Tom Mueller (Τομ Μιούλερ), μου έδωσε για να μελετήσω ο πρώην πρόεδρος της Κριτσάς και του Αγροτικού Συνεταιρισμού του χωριού, κ. Νίκος Ζαχαριάδης.

Το βιβλίο των 238 σελίδων αποτελεί μια αποκαλυπτική και συναρπαστική δημοσιογραφική έρευνα γύρω από τον κόσμο του ελαιολάδου. Αφιερώνει 6 σελίδες για την Κριτσά και το πολυβραβευμένο ελαιόλαδό της. Παρουσιάζει την Κριτσά ως «έναν τόπο που δικαιούται να διεκδικεί τον τίτλο μιας παγκόσμιας πρωτεύουσας του ελαιολάδου…όπου το ελαιόλαδο διαπερνά ολόκληρη τη ζωή: την οικονομία, τη διατροφή, τη φιλοξενία, τη θρησκευτική παράδοση και τις οικογενειακές σχέσεις».

για την Κριτσά και το πολυβραβευμένο ελαιόλαδό της. Παρουσιάζει την Κριτσά ως «έναν τόπο που δικαιούται να διεκδικεί τον τίτλο μιας παγκόσμιας πρωτεύουσας του ελαιολάδου…όπου το ελαιόλαδο διαπερνά ολόκληρη τη ζωή: την οικονομία, τη διατροφή, τη φιλοξενία, τη θρησκευτική παράδοση και τις οικογενειακές σχέσεις». Κεντρικό πρόσωπο στις αναφορές είναι ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο οποίος ξεναγεί τον συγγραφέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κοινή άλεση του ελαιοκάρπου, που επέτρεπε την ταχύτερη επεξεργασία και την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ποιοτικού ελαιολάδου. Περιγράφονται επίσης οι διεθνείς διακρίσεις και οι συνεργασίες που άνοιξαν αγορές του εξωτερικού και, σύμφωνα με το κείμενο, εξασφάλιζε καλύτερες απολαβές στους παραγωγούς.

του ελαιοκάρπου, που επέτρεπε την ταχύτερη επεξεργασία και την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ποιοτικού ελαιολάδου. Περιγράφονται επίσης οι και οι συνεργασίες που άνοιξαν αγορές του εξωτερικού και, σύμφωνα με το κείμενο, εξασφάλιζε καλύτερες απολαβές στους παραγωγούς. Μέσα από επισκέψεις σε σπίτια, γεύματα και αναφορές σε έθιμα και αρχαιολογικά ευρήματα, ο συγγραφέας αναδεικνύει τον βαθύ δεσμό της περιοχής με την ελιά. Η αφήγηση ολοκληρώνεται με μια οικογένεια στο λιομάζωμα και το αισιόδοξο μήνυμα της Γεωργίας Ζαχαριά: «Η γη, η οικογενειακή ενότητα και η δυνατότητα αυτάρκειας αποτελούν στήριγμα στις δύσκολες εποχές», αναφέρει.

ΛΕΩΝ. ΚΛΩΝΤΖΑΣ