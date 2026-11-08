Η υπόθεση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αγίου Νικολάου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως η ελλιπής προετοιμασία και οι λανθασμένοι χειρισμοί μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα για τους εργαζόμενους στον Δήμο μας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ζήτημα δεν αφορά απλώς υπηρεσιακές διαδικασίες. Αφορά τη δυνατότητα σύστασης οργανικών θέσεων στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τις προοπτικές των εργαζομένων που απασχολούνται μέσω ΕΣΠΑ και την εύρυθμη λειτουργία σημαντικών κοινωνικών δομών του Δήμου μας.

Είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως. Δεν εισακουστήκαμε. Και σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητά από τον Δήμο να διορθώσει όσα θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί από την αρχή.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 4ης Αυγούστου 2026 είχα ζητήσει την απόσυρση της συνολικής πρότασης τροποποίησης του πολυσέλιδου ΟΕΥ, ώστε να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τους εργαζομένους και να εξεταστούν οι σοβαρές παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί.

Ταυτόχρονα, είχα προτείνει να διαχωριστεί το επείγον ζήτημα των οργανικών θέσεων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και να εισαχθεί αυτοτελώς προς ψήφιση, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ασφυκτικές νομοθετικές προθεσμίες. Ο Δήμαρχος, για ακόμη μία φορά, δεν αποδέχθηκε την πρόταση της μειοψηφίας, προτάσσοντας ότι πρέπει να ψηφιστεί συνολικά ο νέος ΟΕΥ.

Αυτή ήταν η πρότασή μας: εκτενέστερη διαβούλευση και ουσιαστική επεξεργασία για τον συνολικό ΟΕΥ, με ταυτόχρονη άμεση ψήφιση για τις θέσεις των παιδικών σταθμών.

Η Δημοτική Αρχή επέλεξε διαφορετικό δρόμο.

Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με το υπ’ αριθ. 7357 έγγραφό της, διαπιστώνει ότι ο Δήμος είχε αποστείλει την Έκθεση Αναγκαιότητας του ΟΕΥ χωρίς τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στις 26 Οκτωβρίου 2026, ενάμιση μήνα αργότερα με το υπ’ αριθ. 9179 έγγραφό της, η ίδια υπηρεσία επισημαίνει νέα, ουσιαστικά προβλήματα στη διαδικασία σύστασης των οργανικών θέσεων.

Συγκεκριμένα, διαπιστώνει ότι οι θέσεις δεν είχαν ενσωματωθεί με τον απαιτούμενο τρόπο στο κανονιστικό κείμενο, ότι επιχειρήθηκε τροποποίηση άρθρου ενός νέου ΟΕΥ που δεν είχε ακόμη εγκριθεί!!! και ότι έπρεπε να τροποποιηθεί το άρθρο 23 του ήδη ισχύοντος Οργανισμού.

Παράλληλα, ζητά διορθώσεις στον πίνακα των θέσεων και στις προβλεπόμενες ειδικότητες. Και καταλήγει ζητώντας νέα, αυτοτελή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δηλαδή, ύστερα από τρεις μήνες διαδικασιών, ο Δήμος καλείται να επιστρέψει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πράξει αυτό που είχαμε προτείνει εξαρχής: να αντιμετωπίσει χωριστά και κατά προτεραιότητα το ζήτημα των οργανικών θέσεων.

Αλήθεια, πόσος χρόνος θα είχε εξοικονομηθεί αν η Δημοτική Αρχή είχε ακούσει τις επισημάνσεις μας; Γιατί υποβλήθηκε ελλιπής φάκελος; Γιατί επιλέχθηκε η τροποποίηση ενός ΟΕΥ που δεν είχε ακόμη αποκτήσει νομική ισχύ; Γιατί χρειάστηκαν δύο έγγραφα της Αποκεντρωμένης για να αποσαφηνιστούν οι απαιτούμενες ενέργειες;

Και ποιος τελικά αναλαμβάνει την ευθύνη για τον χρόνο που χάθηκε;

Υπάρχει όμως και μια ακόμη σημαντική διάσταση.!

Η προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου είχε παρέλθει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η ορθή διαδικασία.

Εάν το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είχε προχωρήσει σε νέα νομοθετική παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, ο Δήμος θα βρισκόταν αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα: την εκπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των οργανικών θέσεων, με ενδεχόμενες συνέπειες για τον προγραμματισμό των προσλήψεων και τις δυνατότητες συμμετοχής των σημερινών εργαζομένων ΕΣΠΑ.

Η παράταση δεν ήταν αποτέλεσμα της έγκαιρης προετοιμασίας του Δήμου. Ήταν μια νέα νομοθετική δυνατότητα, χωρίς την οποία η διαδικασία σύστασης των οργανικών θέσεων θα βρισκόταν εκτός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δημιουργώντας σοβαρή αβεβαιότητα για την αξιοποίηση του νέου πλαισίου προσλήψεων και τις επαγγελματικές προοπτικές των σημερινών εργαζομένων ΕΣΠΑ.

Οι εργαζόμενοι των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν είναι αριθμοί σε έναν πίνακα οργανικών θέσεων. Είναι άνθρωποι που έχουν οικογένειες και επί χρόνια προσφέρουν υπηρεσίες στις οικογένειες του Δήμου μας και δικαιούνται υπεύθυνους, έγκαιρους και τεκμηριωμένους χειρισμούς.

Δεν μπορεί η προοπτική στελέχωσης των κοινωνικών δομών να εξαρτάται από λανθασμένους χειρισμούς μιας Δημοτικής Αρχής που επέμεινε στον αρχικό χειρισμό, παρά τις έγκαιρες επισημάνσεις, και από το αν τελικά θα δοθεί νέα παράταση από το Υπουργείο.

Ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή, χωρίς άλλη καθυστέρηση:

Να εισαγάγει άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο την αυτοτελή τροποποίηση του άρθρου 23 του ισχύοντος ΟΕΥ, όπως ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Να παρουσιάσει αναλυτικά τον αριθμό των οργανικών θέσεων, τις κατηγορίες και τις ειδικότητες που προβλέπονται. Να διασφαλίσει την εμπρόθεσμη υποβολή της νέας απόφασης και να ενημερώσει υπεύθυνα τους εργαζομένους για τα επόμενα στάδια.

Η παράταξή μας θα στηρίξει την άμεση και νόμιμη ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως άλλωστε είχαμε προτείνει από την πρώτη στιγμή.

Η διαφωνία μας δεν ήταν ποτέ με τη σύσταση των οργανικών θέσεων. Ήταν με έναν χειρισμό που συνέδεσε ένα επείγον και συγκεκριμένο ζήτημα με τη συνολική αναμόρφωση ενός εκτεταμένου ΟΕΥ, χωρίς να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες προτάσεις υπηρεσιακών παραγόντων και χωρίς να έχει προηγηθεί μια εκτενέστερη διαβούλευση.

Η Δημοτική Αρχή είχε την προειδοποίηση. Είχε τον χρόνο. Είχε και την εναλλακτική πρόταση. Επέλεξε να μην την ακολουθήσει.

Σήμερα έχει μία ακόμη ευκαιρία, πιθανότατα την τελευταία, να ολοκληρώσει τη διαδικασία σωστά και εγκαίρως.

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας

Δημοτική Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ»