Η Σπιναλόγκα αποτελεί έναν από τους τόπους ιστορικής μνήμης που παρουσιάζονται στην έκθεση «Δύσκολες Κληρονομιές: Ελλάδα | Κύπρος | Τουρκία», η οποία φιλοξενείται στο Μέγαρο Εϋνάρδου στην Αθήνα, από τις 5 έως τις 28 Νοεμβρίου.

Πώς διαχειρίζονται οι κοινωνίες τα τραυματικά κεφάλαια της ιστορίας τους; Τι απομένει από τις περιόδους βίας, διωγμών, πολέμων και εκτοπισμών και πώς διατηρείται η μνήμη τους μέσα από τους τόπους που τις σημάδεψαν; Ο επισκέπτης, μέσα από τα εκθέματα, έχει την ευκαιρία να ταυτιστεί με τον αδύναμο.

οι κοινωνίες τα τραυματικά κεφάλαια της ιστορίας τους; από τις περιόδους βίας, διωγμών, πολέμων και εκτοπισμών και πώς διατηρείται η μνήμη τους μέσα από τους τόπους που τις σημάδεψαν; Ο επισκέπτης, μέσα από τα εκθέματα, έχει την ευκαιρία να ταυτιστεί με τον αδύναμο. Την ενότητα για τη Σπιναλόγκα επιμελείται ο Στέλιος Λεκάκης, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Lifo δημοσιεύει στιγμιότυπο από την ταινία «Georges Blanc et Charles Nicolle en Crête» του 1927, από το αρχείο του Ινστιτούτου Παστέρ, προσφέροντας μια ιστορική ματιά στο νησί. Η έκθεση προσεγγίζει τη Σπιναλόγκα ως τόπο ανθρώπινου πόνου και συλλογικής μνήμης . Στόχος είναι να φωτιστούν δύσκολες πτυχές του παρελθόντος, να ακουστούν οι φωνές όσων τις βίωσαν και να ενθαρρυνθεί ο προβληματισμός γύρω από τον τρόπο με τον οποίο διατηρούμε και παρουσιάζουμε αυτή την κληρονομιά.

επιμελείται ο Στέλιος Λεκάκης, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Lifo δημοσιεύει στιγμιότυπο από την ταινία «Georges Blanc et Charles Nicolle en Crête» του 1927, από το αρχείο του Ινστιτούτου Παστέρ, προσφέροντας μια ιστορική ματιά στο νησί. Η έκθεση προσεγγίζει τη Σπιναλόγκα ως τόπο . Στόχος είναι να φωτιστούν δύσκολες πτυχές του παρελθόντος, να ακουστούν οι φωνές όσων τις βίωσαν και να ενθαρρυνθεί ο προβληματισμός γύρω από τον τρόπο με τον οποίο διατηρούμε και παρουσιάζουμε αυτή την κληρονομιά. Μαζί με τη Σπιναλόγκα παρουσιάζονται oι φυλακές της Γυάρου, η Αμμόχωστος, το Εβραϊκό Νεκροταφείο Θεσσαλονίκης, τα ελληνικά χωριά της Κατοχής, το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, τα οθωμανικά μνημεία, τα προσφυγικά και τα χωριά της Ιωνίας.

Λεωνίδας Κλώντζας