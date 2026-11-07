Όλες οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν την ακόμα μεγαλύτερη όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τον έλεγχο θαλάσσιων ζωνών, διαύλων και πλουτοπαραγωγικών πηγών στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα. Καθημερινά ξεφυτρώνουν νέες πολεμικές εστίες και ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου είναι πιο ορατός από ποτέ. Η κυβέρνηση της ΝΔ, έχοντας την ανοχή και τη στήριξη της «βολικής» αντιπολίτευσης, εμπλέκει τη χώρα μας ολοένα και πιο βαθιά σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς για λογαριασμό της αστικής τάξης, βάζοντας σε θανάσιμο κίνδυνο τον λαό μας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η κλιμάκωση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας. Ζούμε τα νέα επεισόδια με την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης, την προώθηση του αφηγήματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», αλλά και την προετοιμασία για την έναρξη ερευνών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, που εκτοξεύει τον κίνδυνο ενός θερμού επεισοδίου.

Ταυτόχρονα τα σχέδια και οι στόχοι του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο «σπρώχνουν» όλο και περισσότερο προς τη συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση. Επίσης συνδέονται με εκχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων από την αστική τάξη της Ελλάδας. Στις συνθήκες αυτές, καιροφυλακτεί, ως “μόνη ενδεδειγμένη λύση”, ίσως και μετά από ένα θερμό επεισόδιο, η αμερικανοΝΑΤΟϊκή διαμεσολάβηση κι επιδιαιτησία.

Η δραματική αύξηση των αφίξεων μεταναστών και προσφύγων στην Κρήτη, καθώς και η προδιαγραφόμενη περαιτέρω διόγκωσή τους, αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα αυτών των συνολικότερων ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων στις οποίες πρωτοστατεί η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και του παζαριού ανάμεσα σε «συμμάχους» που από κοινού «γκριζάρουν» περιοχές με τις πλάτες ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Είναι εγκληματικές οι ευθύνες της κυβερνητικής και ευρωενωσιακής αντιμεταναστευτικής πολιτικής, της στρόφιγγας που ανοιγοκλείνει ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, οδηγώντας στην απάνθρωπη εργαλειοποίηση των ξεριζωμένων.

Οι αυξανόμενες ροές αποκαλύπτουν τον απατηλό χαρακτήρα των κυβερνητικών διακηρύξεων περί δήθεν «ελέγχου» μέσω των διακρατικών συμφωνιών «νόμιμης μετανάστευσης», που δεν είναι παρά ένα «νόμιμο» δουλεμπόριο για τα κέρδη των λίγων. Συνιστούν, παράλληλα, απόλυτη συνέπεια του αντιδραστικού Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και της πολιτικής εγκλωβισμού και καταστολής που εφαρμόζει πιστά η κυβέρνηση.

Το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή, αντιτάχθηκε σθεναρά στη γραμμή της αποκτήνωσης και του ρατσιστικού μίσους, καταδικάζοντας την πολιτική που μετατρέπει τη Μεσόγειο σε υγρό τάφο. Ταυτόχρονα, το Κόμμα μας στέκεται αποφασιστικά απέναντι στη δημιουργία κλειστών δομών-φυλακών για τους ξεριζωμένους, ούτε στους Αθανάτους, ούτε πουθενά στην Κρήτη, καθώς σχεδιάζονται για να μετατρέψουν το νησί μας σε αποθήκη ψυχών. Πολλώ δε μάλλον στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη που είναι παντελώς ακατάλληλες κτιριακά και λόγω εγγύτητας με το ρέμα, ζητήματα για τα οποία επανειλημμένα έχει τοποθετηθεί το ΚΚΕ στη Βουλή.

Αυτό που απαιτείται άμεσα είναι κυβέρνηση και τοπική διοίκηση να εξασφαλίσουν προσωρινούς, κατάλληλους και ασφαλείς χώρους ολιγοήμερης φιλοξενίας, με αξιοπρεπείς συνθήκες για τους πρόσφυγες, τους εργαζόμενους και τους εθελοντές και άμεσα να τους δίνονται τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για να μεταβούν στις χώρες τελικού προορισμού τους, ώστε να μην ξαναδούμε αυτές τις άθλιες εικόνες στην Ιεράπετρα και στο χώρου του παλιού ψυγείου στο λιμάνι Ηρακλείου. Για το ΚΚΕ, αυτά τα αυτονόητα εντάσσονται σε μια συνολική πολιτική:

Να εφαρμοστεί πλήρως η Συνθήκη της Γενεύης και να αποδοθεί άσυλο σε όσους το δικαιούνται.

Να χορηγηθούν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να μεταβούν στις χώρες τελικού προορισμού τους.

Η προστασία των προσφύγων να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κράτους, μακριά από ΜΚΟ και επιχειρηματίες.

Να δοθούν χαρτιά και πλήρη δικαιώματα σε όσους μετανάστες ζουν και εργάζονται στη χώρα μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι μονόδρομος η κατάργηση του αντιδραστικού Συμφώνου της ΕΕ. Το ΚΚΕ καλεί τον λαό και τη νεολαία της Κρήτης να δυναμώσουν την πάλη τους ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς, να ενισχύσουν την αλληλεγγύη και να υψώσουν τείχος απέναντι στον φασισμό και τον ρατσισμό.