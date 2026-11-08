Επιτέλους, έχουμε βροχομετρικά στοιχεία και από το Καθαρό! Η ομάδα «Cretaweather» εγκατέστησε μετεωρολογικό σταθμό στην ταβέρνα «Στερεός» και έτσι γνωρίζουμε ότι η χθεσινή βροχόπτωση έφτασε τα 12 χιλιοστά.

Θα παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις καταγραφές του σταθμού στο Καθαρό, καθώς είναι ο υψηλότερα εγκατεστημένος στον νομό Λασιθίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.135 μέτρων, ενώ ο σταθμός στο Τζερμιάδω στα 820 μέτρα και εκείνος στους Ποτάμους στα 865 μέτρα. Άλλο ένα ενδιαφέρον συγκριτικό στοιχείο αφορά τη θερμοκρασία.

Εξίσου σημαντική δυνατότητα του Σταθμού είναι η κάμερα που διαθέτει, η οποία μας δίνει «ζωντανή εικόνα» της γύρω περιοχής. Μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τις καιρικές μεταβολές, αλλά και τις νεφώσεις στην κορυφή της Δίκτης Σκαφιδαρά στα 1.673 μέτρα. Στα δεξιά της εικόνας διακρίνεται η εκκλησία του Αφέντη Χριστού.

ΛΕΩΝ.Κ.