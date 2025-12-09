Ο 37χρονος Κρητικός που συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με καλάσνικοφ και πιστόλια με σιγαστήρα στο πορτ-παγκάζ του αυτοκινήτου, είναι αυτός που – σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive – το 2004, σε ηλικία μόλις 16 ετών, είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα κτηνώδες έγκλημα που σόκαρε το πανελλήνιο. Είχε στραγγαλίσει και βιάσει σε χωριό του νομού Ηρακλείου μία 73χρονη ανήμπορη γυναίκα.

Σύλληψη άνδρα από την Κρήτη που φέρεται να σχεδίαζε δολοφονία στα Καλύβια Αττικής

Το DNA ήταν αυτό που «πρόδωσε» τον ανήλικο δράστη με το «αγγελικό» προσωπείο. Μέσα σε μόλις 15 ημέρες από τη διάπραξη της κτηνώδους δολοφονίας, οι διωκτικές Αρχές κατάφεραν να φθάσουν στην σύλληψη του.

Περισσότεροι από 25 άνθρωποι κλήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό την επομένη της δολοφονίας, ανάμεσα στους οποίους και ο ανήλικος, προκειμένου να σταλούν για ανάλυση. Στο μεσοδιάστημα μέχρι να βγουν οι απαντήσεις, ο 16χρονος συμπεριφερόταν λες και δεν είχε συμβεί το παραμικρό. Πήγαινε στη δουλειά, έβγαινε με φίλους, συμπεριφερόταν απολύτως φυσιολογικά. Μέχρι που η τοπική ΕΛ.ΑΣ ενημερώθηκε ότι οι επίσημες απαντήσεις από την Αθήνα για το γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα ήταν θετικά.

Ο 16χρονος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, έπεσε σε αντιφάσεις. Για το μοιραίο βράδυ του φόνου ισχυρίστηκε ότι είχε μεταβεί στο χωριό της γιαγιάς για να αγοράσει μία πίτσα, με πρόθεση να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι του. Στην πορεία όμως και υπό το βάρος των συντριπτικών στοιχείων, αναγκάστηκε να ομολογήσει. Ισχυρίστηκε ότι πήγε να της ζητήσει το λόγο επειδή τον κατηγορούσε στο χωριό, δήθεν λογομάχησαν, της έβαλε ένα μαντήλι στο στόμα, εκείνη έχασε τις αισθήσεις της και αυτός την κακοποίησε σεξουαλικά.

Ο 37χρονος το 2012 είχε πάρει άδεια από τις φυλακές, όμως δεν επέστρεψε ποτέ. Στο ποινικό του παρελθόν, που ξεκίνησε ενώ ακόμα ήταν αμούστακο αγόρι, έχουν καταγραφεί και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Το χρονικό της φρίκης

-30 Αυγούστου 2004: η 73χρονη εντοπίζεται νεκρή από τον αδερφό της στο σπίτι της. Η άτυχη ηλικιωμένη είχε στραγγαλιστεί και κακοποιηθεί σεξουαλικά. Έφερε μανταλάκι στη μύτη. Η μικρή κοινωνία του χωριού και ολόκληρη η Κρήτη «παγώνουν».

-2 Σεπτεμβρίου: οι αστυνομικοί προχωρούν σε αιμοληψίες υπόπτων. Από αυτές δεν εξαιρούνται ούτε συγγενείς του θύματος. Στα δείγματα που εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας είναι και του 16χρονου.

-14 Σεπτεμβρίου: Η Αθήνα ενημερώνει προφορικά την Αστυνομία του Ηρακλείου ότι τα πρώτα τεστ ρίχνουν φως στην κτηνωδία. Ενοχοποιούν συγκεκριμένο άτομο και η εξιχνίαση είναι θέμα χρόνου.

-15 Σεπτεμβρίου: ο μεγαλύτερος αδερφός και ο πατέρας του καλούνται στο Α.Τ. Μοιρών δήθεν για συμπληρωματική κατάθεση. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Τα πράγματα στριμώχνονται για τον 16χρονο.

-16 Σεπτεμβρίου: οι επίσημες απαντήσεις για το γενετικό υλικό και τα δακτυλικά αποτυπώματα βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών. Ο ανήλικος ομολογεί. Ισχυρίζεται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών τον Ιούλιο του 2005, με την οικογένεια του ανήλικου να τον στηρίζει και να επιμένει στην αθωότητα του. Ο ανήλικος ισχυρίστηκε ότι είχε ομολογήσει προανακριτικά λόγω ψυχολογικής πίεσης. Πήγε να της ζητήσει το λόγο που τον κακολογούσε, αλλά δεν την ακούμπησε. Την άφησε ζωντανή όταν έφυγε.

Ο πατέρας του ανήλικου στο δικαστήριο είχε δηλώσει τότε στους δημοσιογράφους ότι την ηλικιωμένη την σκότωσαν άτομα από το οικείο περιβάλλον για οικονομικούς και περιουσιακούς λόγους. «Το παιδί μου ήταν δουλευτής, ήταν αγνό. Δεν είχε μπλέξει ποτέ σε τέτοιες ιστορίες».

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της. Φορούσε το νυχτικό της, ενώ έφερε μανταλάκι στη μύτη και χαρτοπετσέτες στο στόμα.

Πηγή: cretalive