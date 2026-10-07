Με μοναδικό στόχο το «τρίποντο» ο ΑΟΑΝ βρίσκεται στα Χανιά, εκεί που ταξίδεψε χθες και διανυκτέρευσε η αποστολή του για τον αγώνα απέναντι στον Πλατανιά στις 16.00, ο οποίος όπως και όλες οι αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής που ήταν αρχικά προγραμματισμένες για την Κυριακή μετατέθηκαν για σήμερα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών του σαββατοκύριακου.

Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί κανονικά στα Περιβόλια, στην έδρα που είχε εξαρχής οριστεί, με τις εργασίες επισποράς στον αγωνιστικό χώρο να ακολουθούν μετά την ολοκλήρωσή του. Για τον ΑΟΑΝ, η αλλαγή στην ημερομηνία δεν επηρέασε ουσιαστικά τον σχεδιασμό της προετοιμασίας, η οποία ολοκληρώθηκε με τις τελευταίες προπονήσεις στο στάδιο του Αγίου Νικολάου, σε φυσικό χλοοτάπητα, ώστε οι ποδοσφαιριστές να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προσαρμογής ενόψει της σημερινής αναμέτρησης.

Το ξεκίνημα με τη νίκη 2-0 επί του ΑΟ Τυμπακίου στην πρεμιέρα έχει δημιουργήσει θετικό κλίμα στις τάξεις της ομάδας και παράλληλα έχει δώσει αυτοπεποίθηση στους Αγιονικολιώτες. Σήμερα, ωστόσο, το ζητούμενο είναι να παρουσιαστούν εξίσου αποτελεσματικοί και απέναντι σε έναν διαφορετικό αντίπαλο, σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση που έχει τις δικές της απαιτήσεις.

Ο ΑΟΑΝ θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε στην πρεμιέρα, να διατηρήσει τα στοιχεία που τον χαρακτήρισαν απέναντι στο Τυμπάκι και να επιβεβαιώσει από νωρίς ότι διαθέτει ένα ρόστερ ικανό να πρωταγωνιστήσει στον όμιλο. Μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη θα αποτελέσει ασφαλώς ιδανική συνέχεια και θα κρατήσει την ομάδα του Αγίου Νικολάου στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Η σημερινή αποστολή μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο Πλατανιάς θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό του και αναζητά την αντίδραση μετά την ήττα 1-0 από τον Πανακρωτηριακό στο χανιώτικο ντέρμπι της πρεμιέρας. Έχοντας ξεκινήσει χωρίς βαθμό, γνωρίζει ότι ένα δεύτερο διαδοχικό αρνητικό αποτέλεσμα θα αυξήσει την πίεση από πολύ νωρίς και ως εκ τούτου αναμένεται να παρουσιαστεί ιδιαίτερα αποφασιστικός, διεκδικώντας με ένταση το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση.

Στον ΑΟΑΝ πάντως, η προσοχή παραμένει στραμμένη κυρίως στη δική του παρουσία. Οι «κυανόλευκοι» γνωρίζουν πως εφόσον βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα που διαθέτουν, μπορούν να βάλουν δύσκολα στον αντίπαλό τους και να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη νίκη.

Ο Νίκος Σουργιάς έχει δεδομένες απουσίες και δεν υπολογίζει και σε αυτή την συγκεκριμένη αναμέτρηση τον τιμωρημένο Χριστογιάννη, αλλά και τον Ράντζα που παραμένει εκτός μιας και εκκρεμή το δελτίο του, Πακιουφάκης και Μολυμπάκης δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμοι μετά τους τραυματισμούς τους, όπως και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Μερκουλίδης, ενώ αμφίβολος είναι και ο Μηλιώτης, όμως οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου για την προσπάθεια του ΑΟΑΝ να φύγει από τα Περιβόλια με ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα.