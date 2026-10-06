Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών στο τμήμα του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σητεία στο ύψος των Φέρμων και εξυπηρετεί κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες.

Το σημείο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γεώργιο Κουγιουμουτζάκη ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της κακοκαιρίας, καθώς και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου, Εμμανουήλ Λαθουράκη, παρακολουθώντας τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται από συνεργεία του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δημάρχου από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαο Τζουμάκα, ο δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία, μετά την τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, όπου σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Επιπλέον ο Δήμαρχος ενημερώθηκε από τον Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Γεώργιο Γιακουμάκη για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης, με στόχο την άμεση επαναφορά της υδροδότησης στις κατοικίες και τις επιχειρήσεις της περιοχής.: