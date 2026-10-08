Οι καλύτεροι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Κρήτης βραβεύτηκαν από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων για 38η συνεχή χρονιά. Συνολικά 78 ξενοδοχοϋπάλληλοι τιμήθηκαν με το βραβείο «Γ. Δασκαλάκης» σε εκδήλωση που έλαβε χώρα 07.10.2026 στο ξενοδοχείο Creta Maris Resort. Οι βραβευθέντες επιλέχθηκαν από τους διευθυντές τους με γνώμονα το ήθος, τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα, και την εντιμότητα που χαρακτήριζαν την πραγμάτωση του έργου τους τη σαιζόν 2026.

Με αφορμή το πρότυπο εργατικότητας και τιμιότητας που χάραξε ο Γεώργιος Δασκαλάκης που υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες του τουρισμού στο νησί, ο Πρόεδρος του συλλόγου, κ. Σφακιανάκης Γιώργος τόνισε την αξία της συλλογικής προσπάθειας όλων των εργαζομένων ενός ξενοδοχείου τόσο των ξενοδοχοϋπαλλήλων όσο και των διευθυντών για την άρτια παροχή της φιλοξενίας τους.

Οι βραβευθέντες ξενοδοχοϋπάλληλοι (με το βραβείο Γ. Δασκαλάκης) με αλφαβητική σειρά είναι :

Αγγουριδάκη Ελένη-Insula Alba, Αλεξοπούλου Αναστασία -Akasha Beach Hotel & Spa, Αποστολάκη Βαρβάρα-Adele Beach Hotel, Αποστολάκης Αγησίλαος-Golden Beach, Αχίνα Σοφία-Marin Hotel, Βαρδαλαχάκη Άννα-Village Heights Resort, Βλαχάκη Μαρία-Phaea Blue, Βοριάς Μανώλης-Gouves Water Park, Γεωργιακάκης Ηλίας-Phaea Cretan Malia, Γεωργουδάκη Άννα-Cactus Royal, Γιαννακάκη Σοφία-Mare Monte Beach, Γιαννουλάκη Εμμανουέλα- Ibis Styles Heraklion Central, Δημητρίου Κωνσταντίνος-Katrin Hotel, Ζάχαρης-Αλέξανδρος-Domes Of Elounda, Ζαχαριά Μαρία-Edem Boutique Hotel, Καλαϊτζίδης Σταύρος-Nana Royal, Καλανσνίκοβα Ντάρια-Agapi Beach Resort, Κανέτου Χρύσα-Cactus Beach, Καστελιανάκη Ειρήνη-Azure Mare Hotel, Κλαδοβασιλάκη Ελένη-The Royal Blue (Troulis Royal Collection), Κοκολάκη Νίκη-Candia Park Village, Κοπιδάκης Αδάμ-Kalia Beach Hotel, Κρομμυδάκη Ιωάννα-Caldera Beach, Κυριακίδης Αντώνης-Caldera Creta Paradise, Λεωνταράκη Αργυρώ-Atali Grand Resort, Λιανάκης Γεώργιος-Cactus Village, Μάγνη Ελεονώρα-Galaxy Suites Boutique Resort,

Μακρυγιαννάκη Ελένη-Marilisa Hotel, Μανουδάκης Γιώργος-Theo Hotel, Μαραγκάκη Δέσποινα-I Resort Beach Hotel & Spa, Μαραγκουδάκης Παύλος-Grecotel Creta Palace, Ματαλλιωτάκης Γιώργος-Fodele Beach, Μπαγιαρτάκη Χρυσούλα-Candia Maris, Μπακαντάκης Σταύρος-Semiramis Village Hotel, Μπετεινάκης Συμεών-Minos Beach Art Hotel, Μπικάκης Νικόλαος-Despo Hotel, Μπιτσακάκης Γιώργος-Atlantica Caldera Palace, Μποτζάκη Χριστίνα-Panorama Village Hotel, Μπρόκος Γιώργος-St Nicolas Bay Resort Hotel & Villas, Νερολαδάκης Αλκιβιάδης-Palmera Beach Hotel & Spa, Νταής Κωνσταντίνος-Nana Golden Beach, Ντέιβιντ Αντολάι-Seaside A Lifestyle Resort, Οδυσσεάκης Γιώργος-Katrin Suites, Παλι Σαβιολ -Noble Hotel Suites, Παναγιωτόπουλος Εμμανουήλ-Minos Collection, Παπαδάκη Ζαφείρα-Royal Senses, Παππά Ανθή-Cactus Bay, Πυτικάκη Ευγενία-Magda Hotel Club, Ρογδάκης Θεόφιλος-Palm Beach,

Ροδινός Μανούσος-Aegean Pearl, Ρουσσάκη Ελευθερία-Ερατω Hotel, Σακαλάκης Γιώργος-Galaxy Hotel Iraklio, Σκουντριδάκη Ευαγγελία-Mythos Police Resort & Spa, Σταυρουλάκης Ευάγγελος-Hydramis Palace, Ταμπακάκη Ελένη-Blue Sea Beach Affiliated By Melia, Τζαγκαραλεξάκης Μιχάλης-Kournas Village, Τζεσουρης Βασίλης-Amira Luxury Resort, Τσαγκαράκη Σοφία-Minos Palace Resort, Τσιριγωτακη Γεωργία-Blue Bay Resort Hotel, Χαλκιαδακη Ελένη-Lofos Apartments, Χαλκιαδάκη Ευαγγελία-Atlantica Akti Zeus, Χασουράκης Μιχαήλ-Hersonissos Maris, Χατζηδάκης Χαράλαμπος-Summer Dream Luxury Apartments, Χριστοδουλάκης Νεκτάριος-Chrissi Amoudia Hotel, Amr Alaghbari-King Minos Retreat Resort & Spa, Beqiraj Florida-Astir Beach Gouves, Bosso Andrea-Sirens Beach Hotel, Doulemata Marcela-Pearl Beach, Dragoti Rozeta-Nana Princess, Hoxha Armand -Kernos Beach, Kruta Nataliya -Creta Maris Resort, Muhammad Sheharyar-Alexander Mountain Resort, Oleksii Zdor-Mistral Mare Hotel, Radka Vasileva-Santa Helena Beach Resort, Roland Curri-Cactus Mare, Tanzeel Ashraf -Mistral Bay Hotel,

Veljkovic Marija-Sunset Hotel, Yakovenko Iryna-Pearl Seabreeze.

Μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων ακολούθησε κλήρωση μεταξύ όλων των βραβευθέντων και οι 14 τυχεροί που κληρώθηκαν έλαβαν χρηματικά έπαθλα από α)τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων, β) από τον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης γ) από την Περιφέρεια Κρήτης δ) από τον Σύλλογο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου ε) από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου και ζ) από το Σωματείο μαγείρων και ζαχαροπλαστών και ήταν κατά σειρά:

Α) 1. ο κος Γεωργιακάκης Ηλίας από Phaea Cretan Malia,

o κος Roland Curri από Cactus Mare,

Β) 1. ο κος Μπιτσακάκης Γιώργος από Atlantica Caldera Palace,

η κα Beqiraj Florida από Astir Beach Gouves η κα Αλεξοπούλου Αναστασία από Akasha Beach Hotel & Spa (1 ταξίδι στα Ιωάννινα)

Γ) 1. ο κος Μπακαντάκης Σταύρος από Semiramis Village Hotel,

ο κος Μπρόκος Γιώργος από Nicolas Bay Resort Hotel & Villas, η κα Γιαννακάκη Σοφία από Mare Monte Beach ο κος Νερολαδάκης Αλκιβιάδης από Palmera Beach Hotel & Spa,

5 η κα Yacovenco Iryna από Pearl Seabreeze,

Δ) 1. ο κος Χριστοδουλάκης Νεκτάριος από Chrissi Amoudia Hotel,

η κα Velikovic Marija από Sunset Hotel, E) 1. ο κος Σακαλάκης Γιώργος από Galaxy Hotel Iraklio, ο κος Δημητρίου Κωνσταντίνος από Katrin Hotel,

Ζ) 1. η κα Ταμπακάκη Ελένη από Blue Sea Beach Affiliated by Melia

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων συγχαίρει όλους τους τιμηθέντες οι οποίοι εκπροσωπούν επάξια το σύνολο των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία της Κρήτης. Εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στη Metaxa Hospitality Group και προσωπικά στον κύριο Ανδρέα Μεταξά, για τη διαρκή στήριξη και τη δυνατότητα που προσφέρεται όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να πραγματοποιείται η λαμπρή τελετή των απονομών στην εμβληματική συνεδριακή αίθουσα “Μίκης Θεοδωράκης”. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στον διευθυντή του ξενοδοχείου, κύριο Νικόλαο Βλασιάδη, καθώς και σε όλο το προσωπικό, για την άψογη φιλοξενία και την υποδειγματική εξυπηρέτηση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο κ. Αρναουτάκης Σταύρος, περιφερειάρχης Κρήτης που τόνισε την κεντρική σημασία που έχει το ανθρώπινο δυναμικό για την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης και χαρακτήρισε τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στον κλάδο ως τους “καλύτερους πρεσβευτές” του νησιού αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον επαγγελματισμό τους. Επίσης απηύθυναν χαιρετισμό ,ο κος Αλεξάκης Νίκος Διευθυντής Περιφειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης, ο κ. Μιχάλης Βλατάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, ο κος Φωσκολάκης Μπάμπης εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, ο κος Κοκολάκης Νίκος ,Πρόεδρος Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, ο κος Μωϋσάκης Νεκτάριος, Πρόεδρος Σωματείου Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών, ο κ. Παπαδάκης Τάσος Πρόεδρος λέσχης αρχιμαγείρων Κρήτης,, ο κ. Πελεκανάκης Γιώργος, Πρόεδρος της ΠΟΔΙΞ, ο κ. Ουρανός Ιάκωβος, αερολιμενάρχης Ηρακλείου, ο κ. Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Πρόεδρος τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ, η κ. Τζουλιαδάκη Αικατερίνη αν. Προϊσταμένη Σ.Α.Ε.Κ. τουρισμού Κρήτης και η κ. Σημαντηράκη Βανέσσα εκπρόσωπος ΑΣΤΕΚ.

Ακολούθησε η μηνιαία ολομέλεια του συλλόγου όπου ο Πρόεδρος κ. Σφακιανάκης Γιώργος ενημέρωσε τα μέλη για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί στις 21.10.26 στο κέντρο Αναδρομές με την Μελίνα Ασλανίδου και Χρήστο Μενιδιάτη. Απηύθυνε πρόσκληση σε όλους με την συμμετοχή τους στο σπουδαιότερο κοινωνικό-κοσμικό γεγονός που διοργανώνεται από την Κρητική Τουριστική οικογένεια.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση και ενημέρωση των μελών για θέματα συλλογικού ενδιαφέροντος.