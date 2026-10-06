Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2026, ότι θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες παρακάτω ενέργειες για την καταγραφή και δήλωση των ζημιών.

Ζημιές σε κτίρια και οικοσκευές

Όσοι έχουν υποστεί ζημιές σε κτίρια και οικοσκευές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ ( το αργότερο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2026 ) με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων στις οποίες υπάγονται, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία καταγραφής και δήλωσης των ζημιών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Αγίου Ιωάννου – Εμμανουήλ Λαθουράκης – 6977707200

Σχινοκαψάλων – Γιάννα Χριστάκη – 6947303423

Σταυροχωρίου – Γεώργιος Παπαδάκης – 6973998855

Αγίου Στεφάνου – Εμμανουήλ Τσαμπανάκης – 6945306099

Ορεινού – Μαριάννα Παπαδάκη – 6946783092

Ζημιές σε φυτικό, πάγιο κεφάλαιο ή αποθηκευμένα προϊόντα

Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές σε φυτικό, πάγιο κεφάλαιο ή αποθηκευμένα προϊόντα στις Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Ιωάννου, Ιεράπετρας, Σχινοκαψάλων, Ορεινού, Σταυροχωρίου και Αγίου Στεφάνου να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας και της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού για υποβολή δήλωσης προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ έως Δευτέρα 19.10.2026.

Δημοτικές Κοινότητες Σχινοκαψάλων, Ορεινού, Αγίου Στεφάνου και Σταυροχωρίου: κα Λαντζανάκη Νίκη

Τηλ. 2843340922 e-mail: [email protected]

Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30-14:30 (γραφείο Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, Κουτσουράς)

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη κα Μανουσάκη Γεωργία

Τηλ. 2842340364 e-mail: [email protected]

Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00-15:00 (γραφείο Δήμου Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, ισόγειο, είσοδος από Εθνικής Αντιστάσεως)

Δύναται επίσης να εξυπηρετηθείτε και από τους ανταποκριτές των υπόλοιπων Κοινοτήτων κα Λιαπάκη Εμμανουέλα Δημοκρατίας 31, 3ος Όροφος, εργάσιμες ημέρες , 8:00 έως 15:00) τηλ.2842340450 και κα Προεστάκη Ελισσάβετ τηλ.2842340367 (Δημοκρατίας 31, 2ος Όροφος, εργάσιμες ημέρες , 8:00 έως 15:00).

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στους προέδρους των Κοινοτήτων ή να στείλετε e-mail στον αρμόδιο ανταποκριτή να επικοινωνήσει μαζί σας.

Προσοχή: Για το ζωϊκό κεφάλαιο η δήλωση γίνεται απευθείας στον ΕΛΓΑ. Καλούνται οι πληγέντες να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια γραφεία ΑΜΕΣΑ στα τηλ.2810264205, εσωτ. 208.