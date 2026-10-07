Πλήρης αγωνιστική δράση υπάρχει σήμερα για την Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου, καθώς διεξάγονται και οι τέσσερις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής, μετά την αναβολή τους το σαββατοκύριακο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία είναι και το πιο ενδιαφέρον, στις 15.00, με τον Κόρφου με τον ΑΟ Βραχασίου, στις 16.00 είναι προγραμματισμένες δύο αναμετρήσεις, αυτές ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Κριτσάς και Ίτανος-Νίκη Σητείας, ενώ στις 19.00 ο ΟΦΙ θα αντιμετωπίσει τον ΑΣΙ.

Το ρεπό της κάνει η Αναγέννηση στο 3-0 α.α. επί του ΑΟΣΚ.

15.00

Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Βραχασίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση στην Ελούντα, όπου ο Κόρφος υποδέχεται τον ΑΟ Βραχασίου, σε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο από τα αξιόλογα σύνολα της κατηγορίας. Οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικά κίνητρα, αλλά κοινό στόχο τους τρεις βαθμούς. Θυμίζουμε ότι για τον Κόρφο πρόκειται για δεύτερο διαδοχικό απαιτητικό παιχνίδι, μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Αναγέννηση και την ήττα με 3-1.

Οι «κυανοκίτρινοι» γνωρίζουν πως δεν έχουν περιθώριο για νέα απώλεια, εφόσον θέλουν να παραμείνουν κοντά στις πρώτες θέσεις και να διατηρήσουν από νωρίς τις υψηλές βλέψεις τους. Παραδοσιακά, η έδρα της Ελούντας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον Κόρφο και αυτό θα επιδιώξει να αξιοποιήσει και απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Στην άλλη πλευρά, ο ΑΟ Βραχασίου πάει στην Ελούντα με την ψυχολογία στα ύψη μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα και το επιβλητικό 9-0 επί του ΑΣΙ στην Ιεράπετρα.

Οι κυπελλούχοι Λασιθίου έχουν μπροστά τους το πρώτο πραγματικά δυνατό τεστ της φετινής πορείας τους, μέσα από το οποίο θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν σε ποιο επίπεδο βρίσκονται απέναντι σε έναν αντίπαλο με ποιότητα και απαιτήσεις.

16.00

ΑΟΑΝ Β΄-ΑΟ Κριτσάς

Στην Αμμούδα, ο ΑΟΑΝ Β υποδέχεται τον ΑΟ Κριτσάς, σε μια ακόμη αναμέτρηση που αναμένεται να έχει ενδιαφέρον. Οι δύο ομάδες προέρχονται από αρνητικά αποτελέσματα στην πρεμιέρα, παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν στις δύσκολες αποστολές τους. Ο ΑΟΑΝ Β ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Νίκη Σητείας 3-0, ενώ ο ΑΟ Κριτσάς γνώρισε ήττα 5-0 στην έδρα του από τον ΟΦΙ. Αμφότεροι, λοιπόν, θα αναζητήσουν την πρώτη τους βαθμολογική συγκομιδή, θέλοντας παράλληλα να βελτιώσουν τη θέση τους στον πίνακα και να ξεκινήσουν τη δική τους προσπάθεια για ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Ίτανος-Νίκη Σητείας

Στο Παλαίκαστρο, ο Ίτανος φιλοξενεί τη Νίκη Σητείας, σε ένα ακόμη γειτονικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Οι δύο ομάδες ξεκινούν τη σεζόν με διαφορετικούς στόχους και οι Σητειακοί θεωρούνται το φαβορί βάσει δυναμικότητας, κάτι που καλούνται όμως να αποδείξουν και στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ίτανος θα πραγματοποιήσει την πρώτη του αγωνιστική εμφάνιση, καθώς στην πρεμιέρα πήρε χωρίς αγώνα τη νίκη 3-0 επί του ΑΟΣΚ. Μετά το άτυπο ρεπό της πρώτης αγωνιστικής, οι γηπεδούχοι θέλουν να… βάλουν δύσκολα σε έναν από τους διεκδικητές των υψηλών θέσεων. Η Νίκη Σητείας από την πλευρά της, ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή προσπάθεια, επικρατώντας 3-0 του ΑΟΑΝ Β. Έχοντας δημιουργήσει ένα ρόστερ με πρωταγωνιστικές φιλοδοξίες και στόχο να διεκδικήσει και φέτος τίτλους, θέλει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο ξεκίνημα και να προσθέσει ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή της.

19.00

ΟΦΙ-ΑΣΙ

Στο στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης» διεξάγεται η ιεραπετρίτικη συνάντηση ανάμεσα στον ΟΦΙ και τον ΑΣΙ, με τους γηπεδούχους να έχουν τον πρώτο λόγο. Ο ΟΦΙ μπήκε δυναμικά στο πρωτάθλημα, περνώντας με εντυπωσιακό τρόπο από την Κριτσά και επικρατώντας 5-0. Με δεδομένες τις πρωταγωνιστικές βλέψεις που υπάρχουν και φέτος, οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, αξιοποιώντας και το πλεονέκτημα της έδρας, προκειμένου να παραμείνουν από νωρίς στις κορυφαίες θέσεις. Για τον ΑΣΙ, αντίθετα, η αρχή του πρωταθλήματος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μετά την ήττα 9-0 από τον ΑΟ Βραχασίου καλείται να αντιμετωπίσει έναν ακόμη από τους ισχυρούς διεκδικητές του τίτλου. Οι «κοκκινόμαυροι» γνωρίζουν τις απαιτήσεις της αναμέτρησης και θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο, αναζητώντας μια καλύτερη αγωνιστική εικόνα.

– ΑΟΣΚ-Αναγέννηση 0-3 α.α.

Οι διαιτητές

Ας δούμε συνοπτικά το πρόγραμμα και τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής:

Τετάρτη, 15.00

Γήπεδο Ελούντας, Κόρφος-ΑΟ Βραχασίου: Διαλυνάς, Φραγκιαδάκης-Εγγλέζος, παρ. Έβανς

16.00

Γήπεδο Αμμούδας, ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Κριτσάς: Μπετείνης, Χατζηκωνσταντίνος-Μ.Αδαμάκης, παρ. Συλιγνάκης

Γήπεδο Παλαικάστρου, Ίτανος-Νίκη Σητείας: Πατεράκης, Γ.Αδαμάκης-Καφεσάκης

19.00

Στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης», ΟΦΙ-ΑΣΙ: Κ.Λιάγκος, Σαρδέλης-Χαλκιαδάκη, παρ. Συλιγνάκης

ΑΟΣΚ-Αναγέννηση 0-3 α.α.