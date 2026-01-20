Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς Πεζών Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου 43χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή. Ειδικότερα, ο 43χρονος την 17.01.2026, εισήλθε εντός καταστήματος και αφαίρεσε ηλεκτρονική συσκευή και ομοίως την 18.01.2026 μετέβη εκ νέου στο προαναφερόμενο κατάστημα και αποπειράθηκε να αφαιρέσει ίδιο αντικείμενο, πλην όμως έγινε αντιληπτός και αφού εντοπίστηκε, συνελήφθη από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.