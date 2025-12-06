Με ένα τραγούδι που έχει τη δική του υπογραφή, ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου Αστυνόμος Α’ Στέλιος Καρακούδης, έρχεται για να επαναλάβει πως η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων είναι μια σύνθετη αλλά και διαρκής προσπάθεια που εκτός από τα μέτρα, χρειάζεται και δράσεις για να φτάσει, ως μήνυμα, στον αποδέκτη. Το τραγούδι «Άγγελος στη Γη» δημιουργήθηκε ως μια βαθιά ανθρώπινη προσπάθεια να δοθεί φωνή σε όσους δεν μπορούν πια να μιλήσουν, αποτίνοντας φόρο τιμής στις ζωές που χάθηκαν άδικα στην άσφαλτο.

«Ως Αστυνομικός, ως Διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου, αλλά κυρίως ως άνθρωπος, έχω βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε οικογένειες που είδαν το φως της ζωής τους να σβήνει ξαφνικά. Ο πόνος τους, η σιωπή τους, η αγκαλιά που έμεινε μετέωρη. Όλα αυτά σε ακολουθούν, δεν ξεχνιούνται. Μέσα από τέτοιες στιγμές, μου γεννήθηκε η ανάγκη, το τελευταίο χρονικό διάστημα κατά την ενασχόλησή μου με τη μουσική, να συνθέσω – σε μουσική αλλά και σε στίχους – ένα νέο τραγούδι που θα δώσει φωνή σε όλους αυτούς που δεν μπορούν να μιλήσουν. Είναι ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα και ταυτόχρονα μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε τροχαίο δυστύχημα υπάρχει μια ιστορία, μια οικογένεια, μια ζωή γεμάτη όνειρα» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καρακούδης.

Το τραγούδι ονομάζεται «Άγγελος στη Γη» και ερμηνευτής του είναι ένας από τους πιο αγαπητούς κρητικούς καλλιτέχνες, ο Γρηγόρης Σαμόλης. Όπως ανέφερε ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, ο τίτλος δεν είναι καθόλου τυχαίος, αφού ο «Άγγελος στη Γη» είναι ο νέος που δεν πρόλαβε να ζήσει αυτά που ονειρεύτηκε.

«Είναι το παιδί που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Ο φίλος που δεν προλάβαμε να ξαναδούμε. Το κάτασπρο πουλί που έφυγε ξαφνικά για “άλλες στεριές”», όπως αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού , που γράφτηκαν για να εκφράσουν αυτό που πολλές φορές δεν χωράει σε υπηρεσιακές αναφορές, σε στατιστικές και αριθμούς.

«Έχει να κάνει με το ότι κάθε απώλεια είναι μια ολόκληρη ανθρώπινη ιστορία που κόπηκε στη μέση» είπε ο κ. Καρακούδης χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε για όλα τα νέα παιδιά αλλά και για τους μεγαλύτερους, για όλους όσοι κινούνται στους δρόμους «για να θυμίζει πως μια απροσεξία, μια λάθος κίνηση, λίγα μόνο δευτερόλεπτα, μπορούν να μας κοστίσουν όσα αγαπάμε περισσότερο».

Όπως τονίζει, όσες φορές κι αν ακούσουμε το τραγούδι, στόχος είναι από κάθε του λέξη να διαβιβάζεται το μήνυμα πως η ζωή είναι εύθραυστη και πως ο δρόμος απαιτεί σεβασμό, προσοχή και συνείδηση.

«Να μας θυμίσει ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι απλώς ένας κανονισμός. Είναι πράξη αγάπης. Είναι σεβασμός στη ζωή του άλλου. Είναι ευθύνη – και προσωπική και συλλογική».

Το τραγούδι του διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, έχει «κρητικό χαρακτήρα» τόσο σε ό,τι αφορά τη μουσική όσο και τους στίχους, καθώς όπως τόνισε και ο ίδιος, η κρητική μουσική για τους Κρητικούς δεν είναι απλώς ένα είδος μουσικής, αλλά κομμάτι της ταυτότητας, της ψυχής και της ιστορίας. Λόγω αυτής της σύνδεσης, επέλεξε το συγκεκριμένο τραγούδι να έχει αυτή ακριβώς την «ταυτότητα» ώστε να μπορεί να αποτυπώσει στο μέγιστο το μήνυμα και το βίωμα που μεταφέρουν οι στίχοι.

Με τον ίδιο τρόπο όπως τόνισε, επελέγη και ο καλλιτέχνης που το ερμήνευσε, ο Γρηγόρης Σαμόλης, ο οποίος εκτός από τη νεαρή του ηλικία, την αποδοχή του από τον κόσμο και τον χαρακτήρα του, βρίσκεται πραγματικά δίπλα στη νεολαία.

«Δεν είναι τυχαίο ότι όπου τραγουδάει ο Γρηγόρης, το κέντρο γεμίζει από νεολαία. Αυτό για εμάς είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί το τραγούδι “Άγγελος στη Γη” απευθύνεται κυρίως στη νέα γενιά – σε αυτούς που θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να προστατεύσουμε. Γι’ αυτό και θεωρήσαμε ότι ο Γρηγόρης είναι ο πλέον κατάλληλος για να μεταφέρει το μήνυμα του τραγουδιού με ειλικρίνεια, δύναμη και γνήσιο κρητικό συναίσθημα».

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καρακούδης, στόχος είναι το τραγούδι αυτό να γίνει βίωμα με την επανάληψη και οι νέοι να «νιώσουν» τα μηνύματά του.

«Να μην είναι απλώς μουσική, αλλά μια υπενθύμιση ζωής.Εάν αυτό το τραγούδι καταφέρει να αλλάξει έστω και ελάχιστα τη σκέψη κάποιου, τότε θεωρώ πως το αποτέλεσμα θα είναι πολύ σημαντικό. Κι αυτό γιατί η πραγματική αλλαγή έρχεται από μέσα μας» υπογράμμισε ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου.

Το τραγούδι που παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες σε μια ημερίδα για την οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο, έχει ήδη μεγάλη στήριξη και από φορείς του νησιού, όπως της ομάδας ποδοσφαίρου του ΟΦΗ.

«Θα ήταν πραγματικά ευχής έργον, πριν από κάθε αγώνα στο Παγκρήτιο Στάδιο, να ακούγεται το τραγούδι στα μεγάφωνα του γηπέδου. Η εμβέλεια του αθλητισμού –και ειδικά του ποδοσφαίρου– μπορεί να βοηθήσει πολύ στη διάδοση του μηνύματος. Θα ήταν επίσης όμορφο, να ακούγεται και στα κρητικά γλέντια. Μέσα στη χαρά και τη διασκέδαση, να υπάρχει αυτή η ήπια, αλλά ξεκάθαρη υπενθύμιση ότι η ζωή είναι εύθραυστη και ότι, όταν τελειώσει το γλέντι, πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι σωστό για να γυρίσουμε ασφαλείς πίσω στις οικογένειές μας».

Γνωρίζοντας ότι η πρόληψη είναι μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους, προκειμένου να αλλάξει η νοοτροπία ή αλλιώς «οδηγική συμπεριφορά» ο κ. Καρακούδης, κάπως έτσι προσεγγίζει το συγκεκριμένο τραγούδι, ως δράση πρόληψης.

«Είναι γεγονός ότι τα μέτρα, οι προβλέψεις και οι κυρώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι απαραίτητα. Ωστόσο, στη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη αξία να κερδίσεις έναν άνθρωπο μέσα από την αλλαγή της σκέψης του, της στάσης του και της αντίληψής του. Η πραγματική πρόληψη ξεκινά εκεί όπου το άτομο κατανοεί, συνειδητοποιεί και επιλέγει να συμπεριφερθεί υπεύθυνα — όχι επειδή “φοβάται την ποινή”, αλλά επειδή σέβεται τον εαυτό του και τους γύρω του».

Άλλωστε αυτό στην Τροχαία Ηρακλείου επιχειρείται να γίνει εδώ και χρόνια, καθώς υπάρχει ξεκάθαρη κατεύθυνση προς δράσεις με χαρακτήρα πρόληψης, όπως η σωστή κυκλοφοριακή αγωγή των παιδιών και των εφήβων, με προγράμματα στα σχολεία.

«Θέλουμε να σφυρηλατήσουμε από μικρή ηλικία τη σωστή στάση απέναντι στον δρόμο και στην οδήγηση. Να δημιουργήσουμε υπεύθυνους πολίτες που θα έχουν αναπτύξει εσωτερικά τον σεβασμό προς τη ζωή — τη δική τους και των άλλων» είπε ο κ. Καρακούδης , ευχόμενος το τραγούδι που έγραψε το «Άγγελος στη Γη» να μιλήσει στις ψυχές των νέων, να τους κάνει να σκεφτούν, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, τι σημαίνει μια απόφαση στον δρόμο.

«Αν το τραγούδι αυτό καταφέρει να σώσει έστω και έναν άνθρωπο, τότε για εμάς η αποστολή του έχει επιτευχθεί στο μέγιστο. Και αυτό θα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή όχι μόνο για εμένα προσωπικά, αλλά για όλη την Υπηρεσία» κατέληξε ο κ. Καρακούδης.

Σε ό,τι αφορά τους συντελεστές του τραγουδιού, εκτός από τους στίχους και τη μουσική του Στέλιου Κρακούδη, Λύρα – Τραγούδι από το Γρηγόρη Σαμόλη, την Ενορχήστρωση – Λαούτο – Μαντολίνο έχει ο Μάνος Κασσωτάκης, Κιθάρα ο Θανάσης Κανακουσάκης, Μπάσο – ηχοληψία – προγραμματισμός Μιχάλης Μαυράκης (MavrakiSound Recordi), Χορηγός η Περιφέρεια Κρήτης. Επίσης, οποιαδήποτε έσοδα δημιουργηθούν από τη δημόσια κυκλοφορία του τραγουδιού, θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό στον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέων και Φίλων παιδιών με Νεοπλασία «Ηλιαχτίδα».