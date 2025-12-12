Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου καταδικάζει απερίφραστα τη δημοσιοποίηση, από μερίδα του Τύπου, των ονομάτων και φωτογραφιών προσώπων που εμφανίζονται ως εμπλεκόμενα σε πολύκροτη ποινική υπόθεση, ευρισκόμενη ακόμα στο στάδιο της προδικασίας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την συγκεκριμένη πρακτική που πλήττει το κράτος δικαίου.

Η δημοσιοποίηση στοιχείων που καθιστούν πρόσωπα άμεσα αναγνωρίσιμα πριν από οποιαδήποτε δικαστική κρίση είναι απαράδεκτη καθώς παραβιάζει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, εγείρει σοβαρά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αντιστρατεύεται θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ποινική διαδικασία και, εντέλει, υπονομεύει την ίδια την απονομή της Δικαιοσύνης.

Η ανάγκη ενημέρωσης της κοινής γνώμης δε νομιμοποιεί τη χρήση μεθόδων όπως οι προαναφερόμενες, ούτε μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόφαση για την υπέρβαση των ορίων που θέτει η έννομη τάξη.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου καταγγέλλει τη δημόσια στοχοποίηση πολιτών μέσω δημοσιευμάτων που υποκαθιστούν την κρίση των δικαστηρίων, δημιουργώντας κλίμα «προειλημμένης ενοχής», καλεί τα Μ.Μ.Ε. να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και παρέμβαση προς τις αρμόδιες αρχές κατά πρακτικών όπως οι προαναφερόμενες.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Λογοθέτης Νίκος Καραγιάννης