Με τις ευχές και την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου, πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο η τελετή κοπής της βασιλόπιτας και του Αγιασμού για το νέο έτος 2026. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε το σύνολο των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του φορέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από όλες τις Υπηρεσίες της Κρήτης.

Η Γραμματέας, Μαρία Κοζυράκη, ευχαρίστησε τα υπηρεσιακά στελέχη για την άριστη συνεργασία και την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών τους. Τόνισε ότι η τήρηση της νομιμότητας αποτελεί θεμέλιο για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι «η συνέργεια και η συνεννόηση φέρνουν πάντα θετικά αποτελέσματα. Εμείς υπηρετούμε το κράτος δικαίου και τους νόμους με πίστη και αφοσίωση. Εύχομαι υγεία και ευημερία σε όλους».

Το φλουρί της βασιλόπιτας έτυχε στον κ. Γιώργο Πατεράκη, Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηρακλείου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, απευθυνόμενους στα στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είπε «να επιτελείτε το έργο σας από θέση συνευθύνης και όχι απλώς ευθύνης. Θαυμάζω την επιτέλεση της αποστολής σας, που διεκπεραιώνεται με ακεραιότητα και σύνεση. Μου δίνετε τη δυνατότητα να κοιμάμαι ήσυχος, καθώς ο έλεγχός σας διαφυλάττει Θερμοπύλες. Εύχομαι ομόνοια και αγάπη, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα από όσα φανταζόμαστε.»

Και τη νέα χρονιά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνεχίζει με συνέπεια το έργο της, παραμένοντας προσανατολισμένη στην υποστήριξη πολιτών και φορέων της Κρήτης και υπηρετώντας με αφοσίωση τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της διοικητικής αποτελεσματικότητας.