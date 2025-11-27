«Ανεπανάληπτα οδυνηρό περιστατικό», χαρακτήρισε ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου επαγγελματία οπλίτη Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, Γιώργος Κοκοσάλης τον χαμό του νεαρού από το Τυμπάκι στη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στην Αφάντου της Ρόδου.

«Μακάρι να μην αποτελεί κάποιου είδους εγκληματική δραστηριότητα και να είναι δυστύχημα, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να στραφούμε αλλού.…» δήλωσε από το Ηράκλειο, ο κ. Κοκοσάλης ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις της υπόθεσης τόσο από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Αρχαγγέλου που διενεργούν την προανάκριση, όσο και από τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας που μαζί με τον πατέρα του αδικοχαμένου Ραφαήλ, ταξίδεψαν χθες στη Ρόδο.

Ο οπλουργός – πυροτεχνουργός Γιάννης Τσιάμπας, ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας παρίσταται στις ανακριτικές διαδικασίες καθώς και στην αυτοψία και αναπαράσταση που διενεργήθηκε σήμερα στο σημείο του τραγικού περιστατικού, από ειδική επιτροπή πυροτεχνουργών που συγκρότησε το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Επίσης, για λογαριασμό της οικογένειας του 19χρονου έχουν υποβληθεί μια σειρά από γραπτά αιτήματα, προκειμένου όπως αναφέρει ο κ. Κοκοσάλης να διερευνηθούν οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Συγκεκριμένα ζητείται η λήψη γενετικού υλικού από το κιβώτιο με τις χειροβομβίδες, καθώς και από το κομμάτι του κελύφους της χειροβομβίδας που έχει απομείνει όπως επίσης και από τα υπόλοιπα κελύφη των χειροβομβίδων που βρίσκονταν μέσα στο εν λόγω κιβώτιο.

Η οικογένεια του νεαρού οπλίτη, επιθυμεί να διερευνηθούν σε βάθος και εάν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην συγκεκριμένη άσκηση. «Κατά πόσο οι επαγγελματίες, τα στελέχη και οι νεοσύλλεκτοι που θα εκπαιδεύονταν στην προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα ρίψεως χειροβομβίδων είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό και είχαν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Γι’ αυτό και έχουμε ζητήσει να εξεταστούν στο σύνολό τους, οι περίπου 150 φαντάροι που βρίσκονταν στο σημείο», ανέφερε ο δικηγόρος.

Η οικογένεια επίσης ζητάει να διερευνηθεί κατά πόσο ο 19χρονος Ραφαήλ ήταν σε θέση, να διενεργήσει μαζί με τον 39χρονο επιλοχία που τραυματίστηκε σοβαρά, τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική άσκηση. «Ήταν η δεύτερη μέρα του στο στρατόπεδο.Βάζεις έναν νεαρό οπλουργό να διαχειριστεί μια τέτοιου είδους άσκηση;», προσθέτει ο κ. Κοκοσάλης.

«Θέλουμε να χυθεί άπλετο φως. Να φτάσει το “μαχαίρι στο κόκκαλο”. Σε αυτό πιστεύω ότι θα συμβάλλει η κατάθεση του επιλοχία», επισημαίνει ο δικηγόρος της οικογένειας.