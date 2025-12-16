Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία της κατηγορούμενη, από την ομάδα των πρώτων επτά κατηγορουμένων από την Κρήτη που απολογούνται σήμερα στον Ευρωπαίο Ανακριτή, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τη μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, στην οποία Ανακριτής και Εισαγγελέας επέβαλλαν τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 60.000 ευρώ.

Νωρίτερα αφέθηκαν ελεύθεροι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος με περιοριστικούς όρους. Στον έναν εκ των δύο, τον πατέρα, επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

Η διαδικασία συνεχίζεται για τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν σήμερα στον Ανακριτή για τις απολογίες τους.