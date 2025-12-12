Στην Αθήνα πρόκειται να μεταχθούν άμεσα τα άτομα που συνελήφθησαν σήμερα στο Ηράκλειο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς διαπιστώθηκαν πως είχαν λάβει παράνομες επιδοτήσεις καταθέτοντας ψευδή στοιχεία.

Όπως τόνισε ο δικηγόρος πέντε εξ’ αυτών, Γιώργος Κοκοσάλης, εξερχόμενος από το Αστυνομικό Μέγαρο, “η υπόθεση βρίσκεται σε πολύ πρώιμο και εμβρυακό στάδιο και το νομοθετικά ορθό, είναι άπαντες οι κατηγορούμενοι να μεταχθούν στην Αθήνα προκειμένου να απολογηθούν στον Ευρωπαίο εισαγγελέα που έχει αναλάβει την προκαταρκτική εξέταση”.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας του Ηρακλείου Πατρίς πιθανότατα αυτό θα συμβεί το Σάββατο, όπως πρόσθεσε ο κ. Κοκοσάλης ο οποίος τόνισε ότι υπάρχει κοινός παρανομαστής στις συλλήψεις που έγιναν αλλά προς το παρόν δεν είναι σε θέση να πει περισσότερα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το διάστημα που ερευνάται είναι από το 2019 μέχρι το 2025, ενώ τα χρήματα που φέρεται να έχουν λάβει οι συλληφθέντες, αγγίζουν τα 1.700.000 ευρώ.

Συνολικά στη δικογραφία εμπεριέχονται 42 ονόματα, 15 εκ των οποίων είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κρήτη. Μεταξύ αυτών ένας πασίγνωστος συνδικαλιστής αγρότης, ένας λογιστής και μία δικηγόρος.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αναμένονται ανακοινώσεις από την αστυνομία.