Μαγεύει μικρούς και μεγάλους η συμπαραγωγή του ΠΣΚΗ με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν ΡουγγέρηΠερσέας και Μέδουσα, η πιο παραμυθένια ιστορία της μυθολογίας μας.

Η παράσταση, σε κείμενο και σκηνοθεσία της αγαπημένης των παιδιών – και όχι μόνο – Κάρμεν Ρουγγέρη φωτίζει τον παραμυθένιο μύθο με ποιητικό λόγο και συναρπαστική δράση, μέσα από τις ονειρεμένες εικόνες της Χριστίνας Κουλουμπή, τις δυναμικές χορογραφίες του Πέτρου Γάλλια και τις εμπνευσμένες μουσικές επιλογές του Αντώνη Δελαπόρτα. Οι στίχοι των τραγουδιών είναι του Ανδρέα Κουλουμπή.

Ηθοποιοί με αλφαβητική σειρά: Μαρία Γκράτσια Βατικιώτη, ΚάλλιαΔακανάλη, Φοίβος Κανάς, Γιάννης Καρουζάκης, Άννα Κώτη, Φίλιππος Μωραϊτης, Θανάσης Τσεκούρας.

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 12€ (ενήλικες) και 8€ (παιδιά) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr, εδώ.

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

