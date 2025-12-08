Η Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε. με ανακοίνωσή της εκφράζει αγανάκτησή της για τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν σήμερα στον χώρο έξω και εντός του αμαξοστασίου κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων. Επισημαίνει ότι: παρά το γεγονός ότι η εταιρεία μας δεν παρεμπόδισε με κανέναν τρόπο τη διεξαγωγή της αγροτικής κινητοποίησης και δεν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στα γεγονότα, το αμαξοστάσιό μας βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης σύγκρουσης μεταξύ διαμαρτυρόμενων αγροτών και δυνάμεων των ΜΑΤ.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων: Υπήρξε ρίψη πετρών και αντικειμένων τόσο εκτός όσο και εντός του αμαξοστασίου, Προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε σταθμευμένα λεωφορεία της εταιρείας μας, Ζημιώθηκαν επίσης Ι.Χ. οχήματα εργαζομένων μας, τα οποία βρίσκονταν νόμιμα σταθμευμένα εντός του χώρου.

Οι ζημιές αυτές είναι αδικαιολόγητες και απρόκλητες, καθώς η Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε. αποτελεί φορέα δημόσιας υπηρεσίας που καθημερινά εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες και ουδεμία σχέση είχε με τα αιτήματα ή τις αντιπαραθέσεις που οδήγησαν στα επεισόδια.

Επιπλέον, οι εκτεταμένες φθορές που υπέστησαν τα οχήματά μας θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη προσωρινής απόσυρσης λεωφορείων για επισκευή, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει ακυρώσεις ή καθυστερήσεις σε προγραμματισμένα δρομολόγια για όσο διάστημα απαιτηθεί η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών.

Η διοίκηση της εταιρείας:

Καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσία και τη λειτουργία της δημόσιας συγκοινωνίας.

Καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να επιδείξουν υπευθυνότητα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.

Θα προβεί στην πλήρη καταγραφή των ζημιών και σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διερεύνηση του συμβάντος και την αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας, καθώς και θα κινηθεί νομικά προς πάσα κατεύθυνση και κατά παντός υπευθύνου για τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτές τις ζημιές.

Η Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε. παραμένει προσηλωμένη στο έργο της ασφαλούς και απρόσκοπτης μετακίνησης των πολιτών και δεσμεύεται να επαναφέρει το σύνολο του στόλου της σε πλήρη λειτουργία το συντομότερο δυνατό.