Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα έφτασαν νωρίς το πρωί οι 15 από τους 16 που συνελήφθησαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία εισέπραττε παράνομα αγροτικές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αναχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου από την Κρήτη με το πλοίο της γραμμής και έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά λίγο πριν τις 7 το πρωί. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην οδό Λουκάρεως, όπου είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, ενώ αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.