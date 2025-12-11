Συναυλία-αφιέρωμα στον αξέχαστο Μίμη Πλέσσα θα πραγματοποιηθεί με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης οργανωμένη από τον Μιχάλη Κλώντζα και την Λουκίλα Καρρέρ-Πλέσσα, σύζυγο του μουσικοσυνθέτη.

H μουσική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο, θα γίνει την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 στις 20:30 στο κινηματοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ στο Ηράκλειο.

Παίζουν ο σολίστας του μπουζουκιού Μανόλης Καραντίνης, ο σολίστας του βιολιού Θάνος Γκιουλετζής και ο μαέστρος Αχιλλέας Σοφούδης. Τους συνοδεύουν η λαϊκή ορχήστρα του Κώστα Παπαδάκη.

Η Λουκίλα Καρρέρ-Πλέσσα και η κόρη του Ελεάνα Πλέσσα θα παραβρεθούν και θα επενδύσουν τα τραγούδια με στιγμιότυπα ζωής του Μίμη Πλέσσα.

Θα συμμετέχουν επίσης οι καλλιτέχνες με το τραγούδι τους: Μιχάλης Κλώντζας, Τερέζα Κρητικού, Χρυσούλα Μπαμπουνάκη και Ελένη Σηφάκη. Επίσης θα συμμετέχει το Μινωικό Ωδείο με την καλλιτεχνική διεύθυνση της Κάλλιας Αναστασάκη.