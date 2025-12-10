Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου ενισχύουν τον αγώνα τους, παραμένοντας συγκεντρωμένοι στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Τα κτίρια της ΑΑΔΕ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης βρίσκονται υπό κατάληψη, καθώς οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Παρά τη συνεχιζόμενη κινητοποίηση, η κυκλοφορία στην παραλιακή διεξάγεται κανονικά, με τους διαμαρτυρόμενους να υπογραμμίζουν ότι δεν προτίθενται να κλείσουν δρόμους ή να δημιουργήσουν προβλήματα στην πόλη.