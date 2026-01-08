Την χρηματοδότηση του οδικού έργου στα Αστερούσια προς την Μονή Κουδουμά για την ασφαλή πρόσβαση -διακίνηση των κατοίκων της γύρω περιοχής ,των μοναχών, αλλά και των χιλιάδων προσκυνητών του Μοναστηριού, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση κοπής της πίτας του συλλόγου φίλων της ιστορικής Ιεράς Μονής. Η αποκατάσταση του δύσβατου χωματόδρομου που οδηγεί στην Μ. Κουδουμά ήταν αίτημα της τοπικής κοινωνίας, των μοναχών, της Δημοτικής Αρχής Γόρτυνας ,του συλλόγου φίλων της Μονής οι οποίοι και ευχαρίστησαν δημόσια τον Περιφερειάρχη για την ανακοίνωση της επίλυσης του σοβαρού ζητήματος που σχετίζεται με τις υποδομές και την δημόσια ασφάλεια των πολιτών.

Η ανακοίνωση της υλοποίησης του έργου από τον Περιφερειάρχη παράλληλα με τις ευχές του για το νέο έτος έγινε δεκτή με θερμά χειροκροτήματα των φίλων της Μονής στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα μεγάλου κέντρου κοινωνικών εκδηλώσεων της περιοχής Γαζίου. Προηγήθηκαν οι προσφωνήσεις των οργανωτών αλλά και η ευλόγηση της πρωτοχρονιάτικης πίτας από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κκ Ευγένιο. Μάλιστα κατά την κοπή της πίτας από τον Περιφερειάρχη και τον ηγούμενο, ο Αρχιεπίσκοπος παράλληλα με τις ευχές του για το νέο έτος, ευχήθηκε να αυξάνουν συνεχώς τα ταμεία της Περιφέρειας, ώστε να είναι μεγαλύτερα και περισσότερα τα μερίδια που θα λαμβάνουν σε έργα οι φορείς, αλλά και η Εκκλησία. Επίσης στον λόγο του ο Αρχιεπίσκοπος εξήρε το πνευματικό έργο της Μονής, χαρακτηρίζοντάς την ως το «Άγιον Όρος της Κρήτης» λόγω του ασκητικού της χαρακτήρα και της προσφοράς της, στον τόπο, στους πολίτες αλλά και στους προσκυνητές από όλη την Ελλάδα που επισκέπτονται το μοναστήρι.

“Ευχαριστούμε θερμά για την ευλογία τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, όπως και τον Μητροπολίτη κ. Μακάριο. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη μας για την διαχρονική στήριξη των αιτημάτων του Δήμου μας ,όπως και της άμεσης ανταπόκρισης του στην δρομολόγηση του μεγάλου κοινωνικού αιτήματος μας της αποκατάστασης του χωματόδρομου προς την Μονή Κουδουμά”, ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης. Επίσης από την πλευρά τους ο Ηγούμενος της Μονής π. Μακάριος όπως και το προεδρείο του συλλόγου φίλων της Μονής, ευχαρίστησαν διαδοχικά τον κ. Αρναουτάκη για την εξαγγελία του για τον δρόμο, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν στο έργο που γίνεται στην Μονή, στον ιστορικό φάρο της Ορθοδοξίας και του Πολιτισμού που συνυπάρχει με την τοπική παράδοση και αποτελεί καταφύγιο προσευχής για χιλιάδες πιστούς.

Η εκδήλωση όπως ανέφεραν οι οργανωτές, έγινε για καλό σκοπό και πέτυχε τον στόχο της που ήταν να αλληλοευχηθούν μεν για το νέο έτος τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου αλλά και να γίνει συλλογή χρημάτων μέσω της συνεστίασης για την ενίσχυση του έργου της Μονής, την αποπεράτωση του ιερού ναού των οσίων Παρθενίου και Ευμενίου οι οποίοι αναβίωσαν το μοναστήρι.

Παράλληλα με τον Αρχιεπίσκοπο, τον Περιφερειάρχη, τον ηγούμενο, τον Δήμαρχο, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ.κ. Μακάριος, ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής κκ Βαρθολομαίος, ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας κκ Ιωακείμ, ο Βουλευτής Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ξυλούρης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Μανόλης Καμπουράκης, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής “Δαίδαλος” Κώστας Φασουλάκης ,ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Ηρακλείου Μιχάλης Καραμαλάκης, Αντιδήμαρχοι από τον Δήμο Γόρτυνας, κ.α.

Ο Ηγούμενος της Μονής ευχαρίστησε θερμά τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μητροπολίτη τον Περιφερειάρχη και όλους τους παρευρισκόμενους, προσφέροντας σε όλους ένα αναμνηστικό δώρο ως ευλογία. Επίσης ο ηγούμενος ευχαρίστησε θερμά για την ψυχαγωγία τα απολαυστικά μουσικά Κρητικά συγκροτήματα του Δημήτρη Βερεράκη και Γιώργου Δρακογιαννάκη, όπως και το χορευτικό συγκρότημα Παπαδόκωστα.

Η ιστορία της Μονής Κουδουμά από τον 14ο αιώνα.

Η ιστορία της Μονής Κουδουμά ξεκινά από τον 14ο αιώνα με έναν αρχικό ναό, ερημώθηκε λόγω πειρατών και αναβιώθηκε από τους οσίους μοναχούς Παρθένιο και Ευμένιο το 1871, χτίζοντας το σημερινό μοναστήρι πάνω στα ερείπια, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου και τιμώντας τους ίδιους τους κτήτορες, αποτελώντας σημαντικό μοναστικό κέντρο της Κρήτης με πλούσια πνευματική και φιλανθρωπική προσφορά.

Παλαιά Μονή (14ος αιώνας):

Πρώτη Αναφορά: Ο πρώτος ναός, αφιερωμένος στον Χριστό, χρονολογείται από τον 14ο αιώνα και αναφέρεται από τον λόγιο Ιωσήφ Φιλάγρη.

Ο πρώτος ναός, αφιερωμένος στον Χριστό, χρονολογείται από τον 14ο αιώνα και αναφέρεται από τον λόγιο Ιωσήφ Φιλάγρη. Εγκατάλειψη: Λόγω πειρατικών επιθέσεων, η αρχική μονή ερήμωσε.

Αναβίωση και Νέα Μονή (19ος αιώνας – σήμερα):

Οι Κτήτορες: Οι όσιοι μοναχοί Παρθένιος και Ευμένιος Χαριτάκης έφτασαν στην περιοχή και αποφάσισαν να την αναστήσουν, ξεκινώντας εργασίες το 1878.

Οι όσιοι μοναχοί Παρθένιος και Ευμένιος Χαριτάκης έφτασαν στην περιοχή και αποφάσισαν να την αναστήσουν, ξεκινώντας εργασίες το 1878. Οικοδόμηση: Χτίστηκε με τη βοήθεια των κατοίκων και των μοναχών, οι οποίοι διέμεναν σε σπήλαια, και ολοκληρώθηκε σταδιακά έως το 1895.

Χτίστηκε με τη βοήθεια των κατοίκων και των μοναχών, οι οποίοι διέμεναν σε σπήλαια, και ολοκληρώθηκε σταδιακά έως το 1895. Ονομασία: Το σημερινό καθολικό αφιερώθηκε στην Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).

Το σημερινό καθολικό αφιερώθηκε στην Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου). Αγιοποίηση: Οι Παρθένιος και Ευμένιος αγιοποιήθηκαν από την Εκκλησία και τιμώνται στις 10 Ιουλίου, ενώ υπάρχουν και ναός και λείψανα προς τιμήν τους.

Σημαντικά Στοιχεία:

Κοινοβιακός χαρακτήρας: Οι περισσότεροι μοναχοί ζουσαν σε σπήλαια στην ευρύτερη περιοχή.

Οι περισσότεροι μοναχοί ζουσαν σε σπήλαια στην ευρύτερη περιοχή. Πνευματική Παράδοση: Ακολουθεί το τυπικό του Αγίου Όρους και διατηρεί πλούσιο πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο.

Ακολουθεί το τυπικό του Αγίου Όρους και διατηρεί πλούσιο πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο. Επεκτάσεις: Έχουν γίνει πολλές προσθήκες και βελτιώσεις στο πέρασμα των χρόνων, ενώ σύμφωνα με τους ιστορικούς το μοναστήρι είχε επίσης μεγάλη συμβολή στην παιδεία όπως και στους εθνικούς αγώνες και στην Αντίσταση.

Η Μονή Κουδουμά αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό Εκκλησιαστικό προορισμό και προσελκύει πιστούς από όλη την Κρήτη, γενικότερα την Ελλάδα όπως και ξένους επισκέπτες.