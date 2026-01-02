Στη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 25, 36 και 62 ετών που κατηγορούνται για ζωοκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου.

Οι τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν ως τα πρόσωπα που σε χρόνο ανάμεσα στο απόγευμα της 29.12.2025 έως το πρωί της 30.12.2025, παραβίασαν την περίφραξη ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας ημεδαπού σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου, εισήλθαν σε αυτό και θανάτωσαν 40 αρνιά. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.