Από το δυτικό τμήμα της λ. 62 Μαρτύρων ξεκίνησε η αντικατάσταση παλαιών και προβληματικών φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από την ενίσχυση της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού στην οποία προχώρησε η Δημοτική Αρχή.

Στο σημείο βρέθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 10/12 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργου Σισαμάκη, παρακολουθώντας τις εργασίες και συνομιλώντας με κατοίκους οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτή την κίνηση.

Οι πρώτες αντικαταστάσεις θα γίνουν στην λ. 62 Μαρτύρων, από τα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου μέχρι τον Γιόφυρο, περιμετρικά του Παγκρητίου Σταδίου, καθώς και στην αερογέφυρα του Αγίου Κωνσταντίνου. Με προηγούμενες παρεμβάσεις, έχουν ήδη αλλαχθεί τα φωτιστικά στις οδούς Γιαμαλάκη, Αγίου Μηνά, Κυρίλλου Λουκάρεως, στην πλατεία Κορνάρου, από το Καπετανάκειο μέχρι την πλατεία Ελευθερίας κ.α.. Τονίζεται ότι τα παλιά φωτιστικά, εφόσον δεν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, συντηρούνται για να τοποθετηθούν σε άλλες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι με στόχο την βελτίωση του δημοτικού φωτισμού η αρμόδια Υπηρεσία έχει ενισχυθεί με συμβασιούχους εργαζομένους καθώς και με εξωτερικό συνεργάτη. Η σχετική σύμβαση για την αγορά και τοποθέτηση 1.000 νέων φωτιστικών σωμάτων (τύπου βραχίονα, κορυφής και καπελάκι) και 5.300 λαμπτήρων LED, ύψους 598.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου Ηρακλείου, είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο από τον Δήμαρχο Ηρακλείου, έπειτα από Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό.

Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής παραμένει η αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζει λόγω παλαιότητας ο δημοτικός φωτισμός, με τα δίκτυα και τα φωτιστικά να μετρούν αρκετές δεκαετίες λειτουργίας. Γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και απλές παρεμβάσεις, όπως η αλλαγή μιας καμένης λάμπας, να μην διαρκούν εξαιτίας άλλων βλαβών που επαναφέρουν το πρόβλημα.

Σκοπός όλων των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής είναι η εξοικονόμηση πόρων, η επιτάχυνση των χρόνων ανταπόκρισης στις καθημερινές βλάβες και στα αιτήματα των Δημοτών, η αύξηση της αποδοτικότητας και η βελτίωση του τελικού αποτελέσματος, που αντανακλά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.

